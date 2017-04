Bologna Udinese streaming

Bologna e Udinese non hanno granché da chiedere a questo finale di stagione. Per questo motivo potrebbero dar vita a una gara aperta e spettacolare. Donadoni e Delneri lo hanno chiesto ai calciatori

Il Bologna vorrà riscattare il rocambolesco ko di Bergamo dopo una ottima prestazione da parte degli uomini di Donadoni. L’Udinese vorrebbe tenere inalterato anche il risultato, oltre che il colore delle maglie, dopo la vittoria di una settimana fa contro il Cagliari. Due squadre che non avranno particolare pressione visto che l’obiettivo stagionale della salvezza è stato raggiunto.

Particolare che rende legittima l’aspettativa dei tifosi, sia di quelli che si recheranno allo stadio, sia per quelli che sceglieranno di vedere Bologna Udinese attraverso i canali più tradizionali o in streaming. Lo spettacolo potrebbe essere dunque il principale protagonista della sfida di Bologna.

Bologna Udinese Mirante e Verdi di nuovo in gruppo

Mirante e Verdi sono tornati ad allenarsi in gruppo, dopo aver recuperato la piena efficienza fisica recuperando dai rispettivi problemi che ne avevano impedito di prendere parte alla sfida, poi persa di misura, contro l’Atalanta. Contro l’Udinese non ci sarà di sicuro Dzemaili che dovrà scontare la squalifica inflittagli dal giudice sportivo.

E la sua assenza si va ad aggiungere a quella di Pulgar e di Di Francesco, infortunato. Donsah è l’indiziato numero uno a vestire una maglia da titolare a centrocampo. Dovrà sfruttare al meglio questa opportunità.

Bologna Udinese conferme per Angella, Danilo e Widmer

Delneri non cambierà l’assetto difensivo della sua Udinese. Conferme quindi per Angella al centro della retroguardia bianconera in coppia con Danilo, mentre Widmer e Felipe saranno i guardiani delle fasce laterali. In mezzo al campo Kums sgomita per un posto dal primo minuto, mentre in attacco Perica vorrebbe togliere qualche certezza a Duvan Zapata.

Bologna Udinese potrebbe essere uno spot per il campionato italiano di calcio. Squadre tranquille dal punto di vista della classifica, potrebbero trasformare l’impegno in uno spettacolo, non avendo alcun motivo di preoccupazione. Per questo potrebbe essere interessante, non solo per i tifosi delle due squadre, riuscire a vedere la sfida del Dall’Ara.

E in queste ore inizieranno anche le ricerche sul web per vedere anche Bologna Udinese in streaming. Tra le diverse modalità una delle più gettonate consiste nel ricercare quei siti delle emittenti che operano al di fuori dei confini nazionali che potrebbero mandare le immagini della sfida prescelta. Ciò non sempre accade anche a causa di blocchi geografici direttamente riconducibili alla mancanza di un pronunciamento chiaro ed omogeneo dei tribunali europei sulla questione.

Chi invece preferisce le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky, ovvero Mediaset Play e Sky Go, magari anche per poter ascoltare la telecronaca in italiana può provare a vedere Bologna Udinese gratis a patto di aver sottoscritto un contratto di abbonamento.

In caso contrario da valutare la proposta di Now Tv che offre la visione gratuita del suo pacchetto per quattordici giorni e anche la possibilità di acquistare un singolo evento. Senza per questo doversi abbonare obbligatoriamente. Da considerare infine la possibilità di sfruttare i siti dei bookmaker. Ma bisogna conoscere i limiti che questa opportunità comporta come quello dell’obbligo di iscrizione alla piattaforma e di aprire un conto online.