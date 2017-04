Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Orlando, Emiliano, Renzi

Tre i candidati alle primarie della maggioranza, ex premier, Matteo Renzi, attuale ministro della Giustizia, Andrea Orlando, attuale presidente della regione Puglia, Michele Emiliano; tre personalità di grande impatto e che promettono tanto ai cittadini, tra speranze, dubbi e perplessità, mentre lo scenario politico è anche animato dalle ultime notizie sulla possibilità di andare ad elezioni prima della fine dell’attuale legislatura, ipotesi che potrebbe diventare sempre più verosimile nel caso di una vittoria dell’ex premier alla nuova segreteria della maggioranza.

Nel frattempo, però, si parla di alleanze, quasi necessarie per assicurarsi una governabilità certa e una maggioranza sicura, e di elezioni subito come occasione ideale, come del resto già spiegato, per un concreto rilancio di quelle importanti novità per le pensioni, come quota 100 o quota 41 per tutti, che continuano ad essere rimandate per, si dice, mancanza del budget necessario. Tra i temi particolarmente a cuore dei tre candidati proprio le novità per le pensioni, soprattutto perché collegate all’occupazione, e le misure sociali.



Le ultime affermazioni del ministro Orlando e impatto su novità per le pensioni

Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, da sempre convinto della necessità di porre una maggiore attenzione alle misure di sostegno sociale, come l’assegno universale, ha parlato anche di revisione delle attuali norme pensionistiche, senza però stravolgere del tutto l’attuale sistema, pronto a riprendere un dialogo sul tema con le forze sociali. Del resto, le ultime notizie confermano il fatto che proprio il ministro Orlando sia stato tra i primi firmatari di un nuovo documento per i cittadini che comprendeva anche novità per le pensioni, da novità per le pensioni di quota 100 a novità per le pensioni di quota 41 per tutti. Stando poi alle ultime e ultimissime notizie, Orlando si sarebbe d’accordo anche con sull’ipotesi di introduzione di una patrimoniale per la redistribuzione della ricchezza tra tutti.

Le ultime posizioni di Emiliano e conseguenze per novità per le pensioni

Favorevole all’introduzione di una nuova patrimoniale anche il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, che, con particolare riferimento alle novità per le pensioni, che rappresentano il tema principale caro ai cittadini, avrebbe ribadito la sua posizione favorevole alla revisione dell’attuale sistema con particolare attenzione a quota 100 e quota 41 per tutti, e all’introduzione di un assegno universale per tutti coloro che vivono in condizioni di maggiore indigenza, misura sociale che, ricordiamo, il presidente della Puglia ha già introdotto lo scorso anno nella sua regione, il che dimostra quanto si tratti per lui di una misura importante che certamente porterebbe avanti anche a livello nazionale.

Le ultime affermazioni di Matteo Renzi e conseguenze per novità per le pensioni

Per nulla d’accordo invece con l’intenzione di applicazione di una patrimoniale l’ex premier, Matteo Renzi, che ha chiaramente spiegato come, a suo dire, non si tratti della migliore soluzione da attuare oggi. Per l'ex premier, invece, stando a quanto riportano le ultime notizie, la priorità sarebbero diventate le famiglie, soprattutto con figli, e le donne mamme. Dopo aver recentemente spiegato di aver già fatto tanto per le imprese alla guida del precedente esecutivo, Renzi è tornato a parlare di misure sociali e pensioni, dall'introduzione dell'assegno universale, che però sarebbe strettamente collegato alla ricerca attiva di un nuovo impiego, a revisione di alcune norme pensionistiche attuali, partendo, però, da quei cambiamenti peggiorativi prima, già annunciati ormai oltre due anni fa, come tagli di agevolazioni fiscali e revisioni di alcune stesse tipologie di pensioni come baby pensioni o pensioni di invalidità, che servirebbero proprio nell’ottica di una successiva attuazione di misure positive per tutti, proprio a partire dalle importanti novità per le pensioni tanto attese, come la novità per le pensioni di quota 100.