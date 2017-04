Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 direttive maggioranza ad esecutivo per pensioni

Via libera alla risoluzione della maggioranza su nuovo documento economico: misure, nuovi rilanci, e necessità di ulteriori novità per le pensioni

La strada intrapresa dall’esecutivo per la definizione del nuovo documento di programmazione economica, secondo le ultime notizie dalla maggioranza, sembra andare in una direzione che potrebbe rivelarsi sbagliata, con ricette che probabilmente non servirebbero per un effettivo rilancio dell’economia italiana. Secondo la maggioranza, infatti, alcune delle misure su cui si vuol puntare, come l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto, potrebbero rivelarsi decisamente negative, mentre invita all’inserimento nello stesso documento di ulteriori novità per le pensioni.

Ricette sbagliate e necessità di ulteriori novità per le pensioni

Stando a quanto riportano le ultime notizie, infatti, vi sarebbero diverse ricette che potrebbero essere ancora sbagliate e poco ancora per quanto riguarda le novità per le pensioni. In particolare, secondo quanto riportano le ultime notizie, è stata approvata dalle Aule la risoluzione di maggioranza sul documento economico, che riprende:

provvedimenti sulle imposte; riduzione della pressione fiscale anche con modifiche delle aliquote Irpef; disattivazione delle clausole di salvaguardia con il blocco dell’aumento dell’Imposta sul valore aggiunto; rilancio degli investimenti pubblici; concreta e profonda revisione della spesa pubblica; attuazione della legge delega con le misure di contrasto all’indigenza.

Se le misure contenute nel nuovo documento economico sono state fortemente criticate dalle opposizioni, la maggioranza ha rilanciato sulla necessità di alcune misure che potrebbero rivelarsi fondamentali per il rilancio dell’economia e tra queste la riduzione delle imposte sull’occupazione che, però, non è misura da tutti condivisa, perché molti temono che possa rivelarsi inefficace e un inutile spreco di soldi senza risultati positivi come accaduto con la nuova norma per l’occupazione introdotta dal precedente esecutivo. Sarebbe, invece, necessario aprire un nuovo capitolo di intensa revisione della spesa pubblica, intervento che non solo permetterebbe di recuperare soldi importanti per successivi interventi ma che contribuirebbe, stando alle ultime notizie, a ristabilire anche quell’equilibrio sociale oggi decisamente persosi.

E mentre il responsabile del Dicastero del Tesoro punta sul rilancio degli investimenti ed ancora piuttosto incerto sull’aumento dell’imposta sul valore aggiunto, la maggioranza punta a scongiurare questa misura che avrebbe un impatto decisamente negativo sui cittadini, come del resto sostenuto anche da diversi organismi competenti, e potrebbe spostare i consensi verso altri schieramenti politici in vista di possibili elezioni subito. E’ tuttavia importante inserire tra le misure urgenti di rilancio dell’economia anche le importanti novità per le pensioni.

Importanza e urgenza di rilancio di ulteriori novità per le pensioni

Proprio le importanti novità per le pensioni, come confermano le ultime notizie, rappresenterebbero un concreto volano per lo sviluppo. Novità per le pensioni come:

novità per le pensioni di quota 41 per tutti; novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di revisione delle probabilità di vita.

La speranza che queste novità per le pensioni o almeno una di esse trovi spazio nella versione definitiva del nuovo documento di programmazione economica, perché le ultime notizie parlano sì di una ripresa del momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni, da una parte, ma dall’altra, sembrerebbe difficile che queste novità per le pensioni contemplino quota 100 e quota 41 per tutti, nonostante da tempo si parli di una nuova analisi di fattibilità proprio della novità per le pensioni di quota 100. Non resta, dunque, che aspettare per capire quali saranno i prossimi orientamenti dell’esecutivo in merito.