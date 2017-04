Empoli Sassuolo streaming

Come vedere Empoli Sassuolo in streaming

L’Empoli si è risvegliato giusto in tempo dal letargo in cui era sprofondato e che lo stava conducendo nell’inferno. Il Sassuolo ha fermato con una prova d’orgoglio la locomotiva Napoli che nelle due sfide precedenti aveva messo a segno sei reti senza subirne nessuna.

I toscani vincendo le due difficili trasferte consecutive di Firenze e Milano sponda rossonera, hanno messo un bel sigillo alla corsa salvezza che si stava complicando per il testardo ritorno del Crotone. I neroverdi hanno dimostrato contro i partenopei che, senza infortuni e gli impegni di coppa, probabilmente si starebbe parlando di un altro campionato.

Ma tant’è, i rimpianti non servono a nulla. Al Castellani si respirerà aria di salvezza e, soprattutto per gli azzurri di Martusciello, sarà un’aria che riempirà i polmoni di orgoglio. Sfida che sarà possibile vedere anche in streaming. Sono iniziate già le ricerche per scegliere quale tra le diverse possibilità si addice maggiormente alle proprie esigenze.

Empoli Sassuolo Pucciarelli Michelidze in avanti

Martusciello ha le idee chiare su come schierare la sua squadra contro i neroverdi. La formazione sarà grosso modo quella che è riuscita nell’impresa di battere il Milan a San Siro con l’unica novità che potrebbe riguardare il pacchetto avanzato. Pucciarelli, infatti, sembra ormai ristabilito dal problema recuperato dal problema muscolare patito prima della sfida al Milan ed è il candidato numero uno per stare al fianco di Michelidze in avanti.

Il georgiano, però, non al meglio della condizione, potrebbe essere sostituito all’ultimo momento dal tecnico di Ischia che potrebbe inserire al suo posto Thiam che invece sta vivendo un periodo splendido dal punto di vista della condizione fisica.

Empoli Sassuolo tanti dubbi per Di Francesco

Tanti i dubbi invece per Di Francesco. Il tecnico degli emiliani dovrà infatti ancora una volta scegliere la formazione da inviare in campo solo all’ultimo minuto utile, dovendo scegliere in base alla condizione fisica dei suoi ragazzi.

Defrel è ancora in forse a causa di condizioni fisiche non ancora ottimali, come dimostrato in occasione della sfida contro il Napoli. Peluso e Politano, squalificati durante l’ultimo turno, saranno regolarmente in campo dal primo minuto.

Vedere Empoli Sassuolo in streaming

Chi è ancora indeciso su come vedere Empoli Sassuolo in streaming in italiano deve sapere che ci sono diverse possibilità in grado di accontentare le esigenze di tutti i palati. Tra le diverse alternative che gli utenti italiani possono scegliere iniziamo con quella, per così dire, ‘ufficiale’.

Sky Sport e Mediaset Premium, che anche quest’anno hanno acquistato in esclusiva per i propri clienti i diritti delle sfide del campionato di Serie A offrono gratuitamente, ovviamente a chi ha sottoscritto un contratto i servizi di streaming sulle rispettive piattaforme Sky Go e Premium Play. Oppure c’è anche la possibilità di acquistare un singolo evento. Per vedere Empoli Sassuolo in streaming si può valutare inoltre la possibilità di usufruire dell’offerta di Now TV che permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre l’emittente satellitare.

Una piattaforma da tenere d’occhio per le promozioni che cambiano spesso e sono tutte interessanti. Altra strada da seguire potrebbe essere quella di ricercare sul web i siti delle emittenti satellitari che operano fuori dall’Italia. Qualche esempio su come vedere la partita Empoli Sassuolo in streaming? Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Colombia Radio Cadena Nacional, Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Australia Special Broadcasting Service, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Birmania Myanmar, National TV, Austria Österreichischer Rundfunk, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Cina China Central Television.

Non viene sempre garantita la visione dell’evento prescelto a causa di possibili blocchi geografici che limitano questa possibilità ai paesi di origine. Infine da tenere in considerazione anche i portali dei bookmaker che presentano alcuni obblighi come quello di iscrizione alla piattaforma e di essere attivi con le puntate.