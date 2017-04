Palermo Fiorentina streaming

Contro un Palermo ormai allo sbando la Fiorentina proverà a portare a casa l'intera posta in palio. La frenata del Milan ha riaperto i giochi per la sesta piazza e i viola vogliono tentare l'impresa

Come vedere Palermo Fiorentina in streaming

Palermo Fiorentina potrebbe essere il trampolino di lancio definitivo per la Viola di Paulo Sousa. Una squadra che, è vero, ha deluso molte delle aspettative della vigilia, ma ha saputo scavare, come fa l’acqua nella roccia, silenziosamente un solco che, di questo passo, potrebbe condurla dritta dritta in Europa League.

Il Milan è distante appena tre punti e sognare in casa viola, non è più considerato un tabù. Sarebbe il modo migliore per il tecnico lusitano di salutare una città e una tifoseria che, in ogni caso, gli ha dato molto sotto il profilo del sostegno. Non sembra avere più obiettivi invece il Palermo.

In realtà ci sarebbe ancora una salvezza da poter inseguire. Ma, francamente, le ultime uscite dei rosanero sono state talmente imbarazzanti che appare alquanto difficile uscire dalle sabbie mobili in cui si sono cacciati durante una stagione sciagurata iniziata male e che rischia di finire davvero in farsa. Quale soluzione sceglierete per vedere Palermo Fiorentina? Chi opterà per lo streaming dovrà individuare la soluzione migliore per le proprie esigenze.

Palermo Fiorentina dall’inizio Bruno Henrique a centrocampo

Squalificato Gazzi, Bruno Henrique è pronto per entrare dal primo minuto per occupare il suo posto nel centrocampo rosanero. Un’opportunità che scaturisce dalla squalifica di Gazzi e che il centrocampista brasiliano vorrà sfruttare al meglio. Le indiscrezioni che giungono da Palermo vorrebbero anche Andelkovic in campo e Goldaniga in panchina. Anche Aleesami è in lotta per occupare la corsia mancina con Pezzella e Morganella.

Palermo Fiorentina Babacar ancora in campo

Babacar sarà ancora in campo dal primo minuto qualora fosse confermata la squalifica a Kalinic. Tello e Milic dovrebbero essere i cursori delle fasce laterali anche se la candidatura di Ilicic e di Chiesa prendono sempre maggior vigore. Tenta il recupero Rodriguez così come Tomovic, al momento ancora in forse visti i problemi fisici che lo hanno riguardato. Salcedo resta in preallarme per la difesa.

