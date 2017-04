Streaming Roma Lazio: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Le parole di Totti alla vigilia di Roma Lazio avranno di sicuro l’effetto di un detonatore per le motivazioni giallorosse. I tifosi della Magica sentono ancora il peso dell’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dei cugini e vorrebbero avere la possibilità di gioire per riscattarsi dalla delusione patita nel doppio incontro di Tim Cup.

Senza dubbio la stracittadina che si giocherà all’ora di pranzo sarà l’attrazione maggiore della trentaquattresima giornata di Serie A che molti proveranno a vedere in streaming live gratis. Un’alternativa, sempre più diffusa, alla diretta tv. Manca poco quindi allo start delle ricerche dei siti streaming.

Roma Lazio chance per El Shaarawy in attacco

Spalletti spera di ritrovare un De Rossi al top dopo il problema alla caviglia che gli ha impedito di scendere in campo nella sfida della scorsa settimana contro il Pescara. Il tecnico sembra orientato a schierare fin dal primo minuto Rudiger ed Emerson Palmieri, mentre in avanti potrebbe essere concessa un’altra chance ad El Shaarawy in attacco dopo l’ottima prova fornita in terra abruzzese.

Roma Lazio Radu punta a tornare titolare nel derby

Radu punta a tornare titolare nel derby. Il difensore rumeno dovrebbe farcela a recuperare in vista della sfida ai cugini giallorossi. Inzaghi tentenna sull’impiego di Keita dal primo minuto che, malgrado la tripletta contro il Palermo, sembra tuttavia destinato a sistemarsi in panchina. Il tecnico piacentino sembra orientato a schierare con Basta e Lulic sulle fasce per poi schierare Milinkovic Savic e Felipe Anderson a supporto della punta Immobile.

Vedere Roma Lazio sui siti streaming

Vedere Roma Lazio sui siti streaming sarà una delle tante opzioni che i tifosi delle squadre, ma anche appassionati e simpatizzanti potranno scegliere per godersi la stracittadina che metterà di fronte le due anime della Capitale. Platea ampia e variegata che conterrà al proprio interno i più tradizionalisti che, avendo un contratto di abbonamento con le pay per view, difficilmente abbandoneranno la comoda postazione in salotto, e gli innovatori, quelli cioè disposti a ricercare il modo migliore, tra quelli offerti dai siti streaming.

Ecco allora che quelli che già da tempo seguono i siti dei bookmaker per scommettere sulle sfide della Serie A, saranno certamente orientati a cliccare sui siti di queste piattaforme che potrebbero mandare le immagini di Roma Lazio. Chi volesse esordire con questa opzione dovrà prima iscriversi alla piattaforma prescelta, poi aprire un conto online e infine puntare con una certa frequenza. Altrimenti sul campo c’è anche l’ipotesi di beccare i siti web di emittenti satellitari che operano fuori dall’Italia.

Tra gli altri segnaliamo Indonesia Rajawali Citra Televisi IndonesiaColombia Radio Cadena Nacional, Georgia Georgia Public Broadcasting, Cina China Central Television, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Australia Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Kosovo Radio Television of Kosovo, National TV Birmania Myanmar, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfun.

Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, rappresentano le alternative preferite dai possessori di un contratto per i quali l’offerta è gratuita ed esclusiva ovviamente. Da segnalare anche l’offerta di Now Tv che mette a disposizione la propria piattaforma gratuitamente per quattordici giorni oppure di acquistare anche un singolo evento senza l’obbligo di abbonamento.