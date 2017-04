Roma Lazio streaming. Siti web. Dove e come vedere

Il pari della Juventus con l'Atalanta è uno stimolo in più per la Roma a battere i cugini-rivali della Lazio. Il sogno scudetto è ancora lontano, ma portarsi a -6 e con lo scontro diretto in casa...

Roma Lazio sarà l’happening più atteso di questa trentaquattresima giornata di Serie A. Probabilmente l’ultima stracittadina di Francesco Totti, simbolo della Roma e totem del calcio italiano di cui è stato uno degli interpreti migliori negli ultimi venti anni. Il capitano giallorosso, che dovrebbe chiudere quest’anno la sua gloriosa carriera ventennale, ha spronato alla vigilia della sfida i suoi compagni a cercare a tutti i costi il riscatto dopo l’amara eliminazione patita in Coppa Italia.

Ma non solo. Perché i tre punti nel derby, oltre a valere doppio, potrebbero definitivamente chiuderei giochi per il secondo posto considerando l’impegno non facile del Napoli in casa dell’Inter.

La Lazio però non è in vena di far regali, e men che meno in una sfida come questa e proverà a ripetere la splendida prova dell’andata di coppa quando rifilò un secco due a zero ai cugini giallorossi. Sfida appassionante da vedere anche in streaming. Tra le varie possibilità anche quella offerta da alcuni siti web che potrebbero risolvere i le incertezze riguardanti dove e come vedere la sfida dell’Olimpico.

Roma Lazio Spalletti rispolvera la difesa a quattro

Spalletti sembra intenzionato a rispolverare la difesa a quattro contro la Lazio. Reparto arretrato che sarebbe per l’occasione composto dalla coppia centrale Fazio-Manolas e dagli esterni Rudiger e Fazio. De Rossi, smaltito il fastidio alla caviglia che lo ha costretto alla panchina nella sfida contro il Pescara rientra con una maglia da titolare ed andrà a sistemarsi accanto a Strootman nel cerchio di centrocampo.

Dietro all’unica punta Dzeko agirà il terzetto infernale formato da Salah, Nainggolan ed El Shaarawy confermato dal tecnico di Certaldo dopo la buona prova condita da tre assist fornita in terra d’Abruzzo.

Roma Lazio Inzaghi recupera Radu

Inzaghi recupera Radu, ma non lo schiererà dal primo minuto. Il tecnico, nonostante qualche dubbio sembra orientato a schierare fin dal primo minuto anche Keita apparso in grande spolvero con la sua tripletta nella sfida al Palermo. Parolo e Lulic dovrebbero far parte di un centrocampo a cinque con Milinkovic Savic, Felipe Anderson e Biglia a supporto della coppia di attaccanti formata da Immobile e appunto Keita.

Dove e come vedere Roma Lazio in streaming

Tifosi, appassionati e semplici curiosi che non vogliono perdersi una sfida dai tanti contenuti tecnici ed agonistici, hanno iniziato le ricerche per decidere dove e come vedere Roma Lazio in streaming. Tra le diverse opzioni che si possono scegliere ci sono i siti delle emittenti satellitari che operano fuori dall’Italia.

Alcuni esempi che potrebbero fare al caso vostro sono: Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Birmania Myanmar Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Ecuador RedTeleSistema, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, National TV Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine Austria Österreichischer Rundfunk Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Australia Special Broadcasting Service, Honduras Televicentro, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Croazia Hrvatska radiotelevizija.

Sulla liceità di questa operazione bisogna tenere presente che non esiste ancora un pronunciamento omogeneo e chiaro dei tribunali europei e quindi a volte l’evento prescelto non si potrà vedere per l’intervento di blocchi geografici. Le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, rispettivamente Sky Go e Mediaset Play, offrono lo stesso servizio gratuitamente solo agli abbonati. Interessante l’offerta di Now Tv che offre, con la stessa qualità dell’emittente di Murdoch, le immagini in streaming gratis per quattordici giorni oppure, per chi volesse, anche l’acquisto di un solo evento senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento.

Resta in piedi, infine, anche l’opzione dei portali dei bookmaker che rappresentano l’alternativa preferita da chi è già esperto del mondo delle scommesse. Infatti, in questo caso, è obbligatorio iscriversi al portale, aprire una linea di credito online e dimostrare di puntare con una certa frequenza.