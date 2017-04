Roma Lazio streaming quando e come

La Roma cercherà il riscatto dopo l'eliminazione dalla Tim Cup per mano della Lazio. I biancocelesti dal canto loro non saranno disposti certo a farsi sovrastare. Ne uscirà una sfida equilibrata

Roma Lazio si potrebbe considerare una sfida sulla difensiva. Non tanto per le scelte tattiche dei due allenatori che, a dire il vero, tutto sono tranne che epigoni delle barricate. Ma perché sia Roma che Lazio hanno qualcosa da difendere, oltre all’onore che una sfida del genere va ovviamente a solleticare.

Si tratta delle rispettive posizioni in classifica che consentirebbero nel caso dei giallorossi, che ormai hanno ammainato la bandiera dello scudetto, l’accesso diretto alla prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie. E quello, meno prestigioso, ma altrettanto importante nel percorso di crescita della società cara al Presidente Lotito, della seconda competizione calcistica continentale.

Ingredienti di una sfida che senza dubbio proporrà tanti spunti interessanti per quelli che, pur non potendo recarsi allo stadio, decideranno ugualmente di vedere Roma Lazio magari in streaming. Affrettatevi però con le ricerche e decidete quando iniziare con i riti propiziatori e come seguire questi novanta minuti intensi.

Roma Lazio dubbio a centrocampo per Spalletti

Dubbio a centrocampo per Spalletti: De Rossi, rimasto in panchina a Pescara a causa di una leggera contusione alla caviglia dovrebbe farcela in tempo a recuperare per la sfida contro i rivali di sempre della Lazio. Se non dovesse farcela, con Strootman ci sarà ancora Paredes. In attacco Salah, Nainggolan e Dzeko sicuri del posto, El Shaarawy si gioca una maglia con Perotti.

Roma Lazio ancora out Marchetti

Ancora out Marchetti, la porta biancoceleste sarà difesa nuovamente da Strakosha che finora si è sempre Inzaghi dovrà risolvere tre dubbi, uno per ruolo: in difesa il tecnico dovrà scegliere chi tra Radu e Bastos indosserà la maglia da titolare. Stesso discorso vale per Lulic e Lukaku e per Felipe Anderson e Keita, che potrebbe finire in panchina nonostante la tripletta col Palermo.

Quando e come vedere Roma Lazio in streaming

Dopo le roboanti vittorie del turno precedente Roma e Lazio si affronteranno in quella che nella Capitale non può essere considerata se non la sfida dell’anno. Circostanza che quest’anno, complice la semifinale di Coppa Italia è andata già in scena tre volte. E il bilancio pende, prima degli ultimi novanta minuti, a vantaggio dei biancocelesti.

Facile immaginare la concitazione dei tifosi delle due squadre che nonvedono l’ora di poter dar sfogo alla loro passione e per questo hanno già iniziato a mettere nel mirino i siti migliori per decidere quando e come vedere Roma Lazio in streaming. Una delle modalità che si sta diffondendo anche in Italia è quella di ricercare i siti delle emittenti satellitari che operano al di fuori dei confini nazionali.

Siti come Lussemburgo Radio Television LuxembourgIndonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Birmania Myanmar, Kosovo Radio Television of Kosovo, National TV, Australia Special Broadcasting Service, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Austria Österreichischer Rundfunk, Georgia Georgia Public Broadcasting, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Honduras Televicentro, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, potrebbero mandare le immagini della sfida dell’Olimpico.

Ma il condizionale è d’obbligo visto che sono sempre in agguato, anche a causa di una scarsa chiarezza da parte dei tribunali europei, sulla regolarità di questa operazione, i blocchi geografici che impediscono, una volta entrati in gioco, la visione al di fuori dei Paesi di origine.

Inoltre le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky, ovvero Mediaset Play e Sky Go garantiscono la telecronaca in italiano e sono visibili gratis e in esclusiva solo dagli abbonati. Da valutare poi la proposta di Now Tv che offre la visione gratuita del suo pacchetto per quattordici giorni oppure la possibilità di utilizzare i siti dei bookmaker stranieri. Ma bisogna conoscere i limiti che questa opportunità comporta come l’obbligo di iscriversi alla piattaforma e scommettere in maniera frequente.