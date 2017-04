Formula 1 streaming su link, emittenti tv, migliori siti web

Dove vedere in streaming prove e corse della Formula 1? Solo Sky propone una triplice possibilità per seguire ogni istante sia sul piccolo schermo e sia sul display del proprio smartphone o tablet. Per prima cosa Sky Sport F1 HD e sulle cinque emittenti dedicati del mosaico interattivo in alta definizione, intervallate dalle trasmissioni Paddock Live e Paddock Live Show. Quindi lo streaming da smartphone e tablet con Sky Go, app gratuitamente scaricabile. Così come nel caso precedente, il servizio è riservato ai soli abbonati. Infine c'è Now TV, la piattaforma web per la visione di tutti gli eventi di ogni singolo weekend della Formula 1 senza bisogno di sottoscrivere alcun contratto.

Vedere streaming Formula 1 con le piattaforme web delle emittenti oltre confine

Ci sono poi le piattaforme web delle emittenti oltre confine a proporre lo streaming Formula 1. Nulla va dato per scontato e così non è affatto detto che l'impegno di questo weekend sia visibile ovvero che le immagini possano essere ricevute con sicurezza. Ma tra le risorse per fare un tentativo ci sono i Paesi

Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television, Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting, Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen, Macedonia con l'emittente Makedonska Radio Televizija, Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije, Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands, Svezia con l'emittente Modern Times Group, Repubblica Ceca con l'emittente Ceská Televize, Malta con l'emittente Public Broadcasting Services Limited, Slovacchia con l'emittente Slovenská televízia, Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal, Turchia con l'emittente Turkish Radio and Television Corporation.

Siti dei bookmaker e streaming Formula 1

Nella lista delle possibilità per vedere in streaming i Gran Premi della Formula 1 rientrano anche i siti dei bookmaker. Non è matematico riuscire a vedere le corse in real time poiché nella maggior parte dei casi occorre essere iscritti, avere un conto aperto ed essere attivi. E in aggiunta alcune delle piattaforme, frequentate o meno che siano, non trasmettono il live streaming delle gare nei propri Paesi. Ma vale la pena fare un tentativo perché potrebbe rivelarsi decisivo per vedere la Formula 1.

Formula 1 streaming italiano da vedere

Il pacchetto delle proposte Rai si limita a poche dirette ovvero il Gran Premio di Monaco del 28 maggio, il Gran Premio d'Austria del 9 luglio, il Gran Premio di Gran Bretagna del 30 luglio, il Gran Premio d'Italia del 3 settembre, il Gran Premio di Singapore del 17 settembre, il Gran Premio degli Stati Uniti del 22 ottobre, il Gran Premio del Messico del 29 ottobre, il Gran Premio di Abu Dhabi del 26 novembre. Tutte le altre corse sono trasmesse in differita. Sul sito è disponibile un'ampia sezione sulla Formula 1 con tanto di notizie e aggiornamenti, immagini e video, informazioni su piloti, scuderie e circuiti. A completamento c'è l'app RaiPlay per il real time, quando previsto, o per rivedere i Gran Premi.

Infine, non mancano le app per iPhone e iPad, smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android o Windows 10 Mobile, per rimanere sempre aggiornati sull'andamento della stagione di sport. Oltre all'app ufficiale Formula 1 timing ci sono anche

Formula Sport - 2017 Calendar per informazioni sulle gare e sui circuiti, Formula Sport Notizie e Race Calendar 2017 per avere sempre a portata di tap classifiche, schede delle squadre e dei piloti, andamento di qualifiche, prove libere, warm up e gare.