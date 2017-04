Formula 1 streaming prova, qualifiche, gara

Quali sono i modi per vedere in streaming prove, qualifiche e Gran Premi della Formula 1? A proporre il maggior numero di soluzioni ci pensa Sky. Da una parte mette a disposizione la visone in alta definizione, personalizzabile con il mosaico interattivo. Dall'altra ha sviluppato l'app Sky Go per smartphone e tablet, gratuitamente scaricabile. In entrambi i casi la fruizione è riservata ai soli abbonati della piattaforma satellitare. C'è però una terza soluzione ed è quella di Now TV, spazio web per cui non è necessario un abbonamento e né l'installazione di una parabola,

Live streaming Formula 1 con i bookmaker

Per vedere in live streaming prove, qualifiche e Gran Premi della Formula 1 c'è poi la strada dei portali dei bookmaker. In questo caso occorre fare i conti con due tipi possibili di limitazioni. La prima riguarda gli utenti che devono quasi sempre essere registrati e attivi ovvero disporre di un conto aperto e dimostrare come le puntate siano frequenti. La seconda coinvolge i contenuti considerando che non sono trasmesse in real time di tutte le corse, anche in riferimento a questa stagione iniziata da poco.

Vedere Formula 1 streaming italiano

C'è anche la Rai a proporre lo streaming, ma il suo palinsesto è limitato a poche e ben precise gare. I prossimi appuntamenti sono con il Gran Premio di Monaco del 28 maggio, il Gran Premio d'Austria del 9 luglio, il Gran Premio di Gran Bretagna del 30 luglio, il Gran Premio d'Italia del 3 settembre, il Gran Premio di Singapore del 17 settembre, il Gran Premio degli Stati Uniti del 22 ottobre, il Gran Premio del Messico del 29 ottobre, il Gran Premio di Abu Dhabi del 26 novembre. Tutte le altre corse sono comunque trasmesse in differita a distanza di alcune ore dalla bandiera a scacchi. Ecco poi il sito ufficiale formula1.com con informazioni dettagliate su circuiti, piloti e scuderie partecipanti alla stagione 2017.

Formula 1 streaming con le piattaforme web delle emittenti non italiane

Alcune nuove soluzioni per lo streaming di prove, qualifiche e Gran Premi della Formula 1 passano dai siti delle emittenti oltre confine. Non tutte però assicurano questo automatismo. A ogni modo, ci sono ad esempio

l'Irlanda con l'emittente Raidió Teilifís Éireann, la Grecia con l'emittente Ellinikí Radiofonía Tileórasi, il Lussemburgo con l'emittente Radio Television Luxembourg, l'Indonesia con l'emittente Rajawali Citra Televisi Indonesia, l'Honduras con l'emittente Televicentro, la Germania con l'emittente Zweites Deutsches Fernsehen, il Kosovo con l'emittente Radio Television of Kosovo, la Georgia con l'emittente Georgia Public Broadcasting,

con cui è possibile fare un tentativo per ricevere le immagini in streaming. Ma questa con i siti delle emittenti non è comunque una procedura che offre la certezza assoluta.

E non mancano le app per iPhone e iPad, smartphone e tablet equipaggiati con sistemi operativi Android e Windows 10 Mobile. Un esempio è ESPN F1 che mette a disposizione il conto alla rovescia all'inizio della prossima corsa, i dettagli del circuito, le informazioni storiche e il calendario delle partenze affiancato da aggiornamenti e notizie.