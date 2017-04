Roma Lazio streaming

Come vedere Roma Lazio in streaming

La capitale d’Italia diventerà per un giorno la capitale del calcio italiano. Non tanto, o non solo, perché si gioca Roma Lazio e, seppure all’Olimpico non si respirerà aria di scudetto, la sfida prevista alle 12.30, orario insolito per un derby, sarà un vero e proprio pranzo di gala per l’universo calcistico non solo tricolore.

L’ottavo re di Roma, l’imperatore che ha brandito il suo destro favoloso per impartire lezioni di tecnica, potenza e classe ad avversarie incapaci di trovare una contromisura adeguata, affronterà per l’ultima volta gli odiati, sportivamente parlando, cugini biancocelesti. Lazio che, come i guerrieri nell’arena, ha subito undici volte il pollice verso da parte dell’imperatore con il dieci attaccato dietro la maglia giallorossa.

Tante quanti i gol che Totti ha rifilato ai biancocelesti nel corso di una lunga e gloriosa carriera durata un quarto di secolo. Sempre da protagonista, sempre da numero uno, sempre con la stessa maglia. Imperatore appunto. Tanto che il suo sponsor tecnico ha deciso di dedicargli un’edizione limitata di scarpe da calcio. Il suo popolo non vede l’ora di tributargli l’ennesimo omaggio nella sua arena.

Ma non saranno solo i tifosi giallorossi a sentire il bisogno di celebrare un campione anche fuori dal campo. E non mancherà chi, non potendo essere presente sulle tribune dell’Olimpico, manderà il suo tributo guardando la sfida anche in streaming.

Roma Lazio De Rossi recupera

Spalletti confida in De Rossi che recupera dal problemino alla caviglia che lo ha costretto ad assistere dalla panchina la sfida contro il Pescara. Rudiger ed Emerson occuperanno come sempre le rispettive fasce di competenza, mentre in avanti potrebbe arrivare la conferma per El Shaarawy dopo i tre assist che hanno mandato in rete prima Strootman e poi Salah contro gli abruzzesi.

Roma Lazio Keita dalla panchina

Inzaghi ha seguito passo dopo passo il recupero di Radu che sembra aver superato gli acciacchi fisici e sarà disponibile quasi sicuramente per la sfida contro i cugini giallorossi. Il tecnico sta pensando all’impiego di far partire Keita dalla panchina, malgrado la tripletta contro il Palermo, qualora il tecnico volesse optare per un più accorto 3-4-2-1 con Basta e Lulic sulle fasce.

Vedere Roma Lazio in streaming

È iniziata la caccia al modo migliore per vedere Roma Lazio in streaming. Le possibilità saranno tante e bisogna scegliere solo la più adatta alle proprie esigenze. Per la sfida tra Roma e Lazio, per esempio, si potrà utilizzare l’alternativa classica offerta da Sky Sport e Mediaset Premium attraverso le rispettive piattaforme streaming Sky Go e Premium Play.

Soluzione valida in esclusiva gratuita, per quelli che hanno sottoscritto un contratto con le pay per view. Now TV, invece, permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato, con la stessa qualità che offre il canale satellitare. Ma bisogna fare sempre attenzione alle nuove offerte che la piattaforma propone di tanto in tanto. In questo modo la sfida si potrà vedere anche su cellulari e tablet Android o Apple.

Tim propone ai suoi clienti la possibilità di vedere le partite su tablet e cellulare al costo di 1,99 euro. Oltre alle possibilità indicate in precedenza, si può optare per la scelta sul web di alcuni canali satellitari che operano fuori dai patri confini. Per esempio Austria Österreichischer Rundfunk, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Cina China Central Television, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Birmania Myanmar, National TV, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Colombia Radio Cadena Nacional, Australia Special Broadcasting Service, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting.

Si può infine provare anche con i siti dei bookmaker. In questo caso però non viene garantita la visione dell’evento e bisogna iscriversi alla piattaforma prescelta, aprire un conto online e scommettere di frequente.