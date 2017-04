Inter Napoli streaming

L'Inter ha stretto un patto d'acciaio salva Pioli alla vigilia della sfida con il Napoli. Per i partenopei sarà una sfida molto dura. Il rischio è dover dire addio alla rincorsa per il secondo posto

Come vedere Inter Napoli in streaming

Inter Napoli è una sfida molto più complessa di quello che appare. Alle motivazioni ovvie, la rincorsa all’Europa seppure quella della porta secondaria per la Benamata, la caccia all’accesso diretto alla competizione più prestigiosa per gli azzurri. Obiettivi difficili da realizzare per entrambe le squadre, visti gli ultimi risultati, ma ancora possibile.

I nerazzurri poi avranno un carico ulteriore sulle proprie spalle. Quello rappresentato dall’obbligo di cogliere un risultato di prestigio contro la terza forza del campionato per cancellare, o almeno provarci, le brutte figure messe una dietro l’altra dell’ultimo mese. È scontato che il posticipo di domenica sera sarà una delle sfide più interessanti. Che attirerà una vasta platea di tifosi e simpatizzanti che vedranno Inter Napoli anche in streaming.

Inter Napoli difficile recupero di Ansaldi

Rassegnatosi all’idea del difficile recupero di Ansaldi, tradotto alla sua assenza contro il Napoli, Stefano Pioli dovrebbe schierare nuovamente il giapponese Nagatomo sulla fascia sinistra. Nel settore nevralgico del campo Brozovic e Banega hanno fatto capire molto chiaramente che vorrebbero essere titolari, risalendo nella gerarchia di Pioli alle posizioni di vertice. Probabile quindi il loro inserimento nella formazione titolare che sfiderà il Napoli. Kondogbia e Joao Mario potrebbero di conseguenza iniziare dalla panchina.

Inter Napoli Milik ancora in panchina

Non è bastata la rete del pareggio contro il Sassuolo a Milik che contro l’Inter partirà ancora una volta, a meno di improbabili ripensamenti da parte di Maurizio Sassi, dalla panchina. Il tecnico toscano si fida ormai ciecamente del suo tridente leggero formato da Mertens, Insigne e Callejon per decidere di cambiare assetto in una sfida così delicata come quella contro l’Inter.

In ballo ci sono le residue chance di poter agguantare la Roma al secondo posto. Il pareggio di Sassuolo non è stato il miglior viatico per affrontare i nerazzurri. Strinic ormai è il titolare sulla fascia sinistra e non più Ghoulam, mentre Jorginho dovrebbe lasciare spazio a Diawara in cabina di regia.

Vedere Inter Napoli streaming

Vedere Inter Napoli sarà certamente una priorità per i tifosi delle due formazioni. Non mancheranno quelli che si affideranno alla modalità per così dire ‘classica’, quella cioè che consiste nel sintonizzarsi sui canali delle pay per view che anche quest’anno si sono aggiudicate i diritti per il campionato di calcio.

Per chi ancora non lo sapesse Sky Sport e Mediaset Premium, oltre a trasmettere le sfide della Serie A offrono anche il servizio di streaming tramite i servizi Sky Go e Premium Play disponibili su iPad, iPhone e cellulari e tablet Android, ma anche su PC e Mac, smart TV e decoder e gli altri device mobili. Ovviamente però questo discorso vale solo in caso della presenza di un contratto di abbonamento. Interessante anche la proposta di Now TV, che rientra sempre nella galassia Sky garantendo quindi la medesima qualità, che permette di comprare anche le singole partite a chi non è abbonato.

È possibile poi provare con i siti delle emittenti che operano al di fuori dei confini nazionali. Alcuni siti che si potrebbero ricercare sono National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Finlandia Yleisradio Oy, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Honduras Televicentro Kosovo Radio Television of Kosovo, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Georgia Public Broadcasting, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema.

Segnaliamo, infine, lo streaming con i siti dei bookmaker anche se in questo caso potrebbero esserci alcuni vincoli come l’obbligo di iscrizione alle piattaforme, la necessità di aprire un conto online e una certa frequenza nelle scommesse. Infine non sarà possibile vedere tutte le sfide.