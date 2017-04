Streaming Inter Napoli: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

L'Inter deve vincere per puntare ancora all'Europa. Il Napoli deve fare altrettanto per tenere accesa la speranza di secondo posto. Chi la spunterà alla fine dei novanta minuti? Sfida interessante

Quando si incontrano due squadre che hanno un disperato bisogno di punti allora è probabile che la sfida sia infuocata. È quello che le previsioni della vigilia dicono di Inter Napoli, sfida di Serie A che mette di fronte un’Inter uscita con le ossa rotte dall’ultimo mese di campionato a un Napoli che, con la sciagurata prestazione di Reggio Emilia contro il Sassuolo ha praticamente compromesso, anche se non del tutto, la possibilità di scavalcare la Roma al secondo posto in classifica.

I partenopei devono quindi vincere per continuare a sperare. L’Inter però deve fare altrettanto per tenere aperta la porticina che porterebbe, seppure attraverso i preliminari, all’approdo nella prossima Europa League. Lo streaming di Inter Napoli verrà sicuramente ricercato da chi proverà vedere la sfida live gratis sui siti streaming piuttosto che in diretta tv.

Inter Napoli lavori in corso nella difesa nerazzurra

La grandinata di gol che l’Inter ha subito nell’ultimo mese ha suggerito a Pioli di registrare meglio la retroguardia. I lavori in corso nella difesa nerazzurra dovrebbero portare a qualche novità durante i novanta minuti contro il Napoli: Murillo potrebbe, infatti, sostituire Medel e Ansaldi è pronto per rientrare dal primo minuto e riprendersi così la fascia sinistra. Perisic e Candreva affiancheranno Mauro Icardi che sarà ancora il terminale offensivo con una motivazione in più: la caccia al titolo di capocannoniere stagionale.

Inter Napoli ballottaggio Allan-Zielinski

Sarri può contare sull’intera rosa a disposizione. Merito di una preparazione che, al di là dell’infortunio patito da Milik ad ottobre con la nazionale polacca, ha consentito ai calciatori partenopei di arrivare in piena salute alla fase cruciale della stagione e all’infermeria azzurra di rimanere quasi sempre vuota.

Resta da sciogliere solo ballottaggio tra Allan e Zielinski, con il polacco che sembra avere una marcia in più rispetto al collega brasiliano. In attacco spazio al solito tridente Mertens, Callejon e Insigne con Milik pronto a subentrare a gara iniziata.

Inter Napoli live gratis su siti streaming

Queste considerazioni fanno intendere che saranno in tanti a voler vedere Inter Napoli. E molti opteranno per il live gratis in streaming. Una soluzione che offre diverse opportunità tra cui quella di ricercare i siti delle emittenti che operano al di fuori dei confini nazionali. Bisogna fare attenzione per due motivi in particolare: non sempre si avrà l’opportunità di vedere l’evento prescelto e si potrebbe incappare nei blocchi geografici che impediscono la visione delle immagini fuori dai confini dei Paesi di origine.

Oppure, ma solo gli abbonati potranno farlo, usufruire del sevizio streaming offerto gratuitamente da Sky e Mediaset Premium attraverso le rispettive piattaforme Sky Go e Mediaset Play. I non abbonati possono valutare l’offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle sfide sulla propria piattaforma per quattordici giorni oppure provare con i siti dei bookmaker che però richiedono l’iscrizione obbligatoria, l’apertura di un conto online e la frequenza nelle scommesse.