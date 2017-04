Inter Napoli streaming. Siti web. Dove e come vedere

All’andata finì tre a zero per i partenopei e, proprio quella sonora lezione fu la pietra miliare dalla quale i nerazzurri ripartirono alla grande con una serie di vittorie consecutive che avevano illuso i tifosi. Poi il declino. Quattro mesi dopo Inter Napoli rappresenta una sfida quasi in tono minore.

Soprattutto per la Beneamata che, per carità, può nutrire ancora legittime ambizioni europee, ma dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime quattro giornate nel derby contro il Milan e nella maniera clamorosa che tutti ricordano, perdendo contro Sampdoria, Crotone e Fiorentina, non si capisce perché la stagione nerazzurra dovrebbe andare incontro ad un’impennata proprio nella coda finale.

Forse il valore dell’avversario, poco più che un mese fa inquadrato nel mirino e inseguito ferocemente, potrebbe riaccendere quell’orgoglio che l’Inter ha mostrato di covare sotto la cenere. Ma forse proprio il valore dell’avversario, costretto a tornare a Napoli con i tre punti, potrebbe essere un ostacolo difficilmente aggirabile.

Sarà il campo a dirlo, mentre quelli che vedranno Inter Napoli in streaming, anche usufruendo degli appositi siti web, sono alle prese con le decisioni cruciali su dove e come vedere la sfida di San Siro.

Inter Napoli Nagatomo verso la conferma

Pioli dovrà molto probabilmente fare a meno di Ansaldi sull’out di sinistra. Questo significa che Nagatomo va verso la conferma. L’allenatore dei nerazzurri dovrà gestire anche la voglia di tornare titolari di Brozovic e Banega che potrebbero prendere il posto di Kondogbia e Joao Mario non proprio convincenti nelle ultime uscite.

Per il resto la formazione dovrebbe essere la stessa che ha perso a Firenze con Icardi punta centrale a caccia di gol che possono rilanciare la sua candidatura per il titolo di capocannoniere della stagione.

Inter Napoli due incertezze per Sarri

Sarri non deve fare i conti con particolari emergenze, anzi avendo praticamente tutta la rosa a disposizione il tecnico toscano ha solo l’imbarazzo della scelta. Ma, come ormai è d’abitudine, Sarri non dovrebbe proporre grandi novità per quanto riguarda la formazione titolare da mettere in campo contro l’Inter che non dovrebbe distaccarsi troppo da quella scesa in campo per affrontare Lazio, Udinese e Sassuolo.

Le uniche due incertezze per Sarri riguardano entrambe il centrocampo dove Jorginho è favorito su Diawara, così come Rog sembra avere qualche chance in più di entrare dal primo minuto rispetto ad Allan.

Dove e come vedere Inter Milan Napoli in streaming

Saranno tantissimi i tifosi che si stanno chiedendo dove e come vedere Inter Napoli, se a casa seduti comodamente sul divano di casa propria oppure in locali, da amici o ancora sui dispositivi mobili. Tante le modalità su come vedere i novanta minuti di San Siro. Anche Inter Napoli rientra nel novero delle possibilità offerte live gratis dallo streaming e in italiano su Sky Sport e Mediaset Premium attraverso le piattaforme streaming Sky Go e Premium Play.

Soluzione valida solo per chi ha sottoscritto un abbonamento ovviamente. Now TV, invece, permette di acquistare una sola gara, oltre a sfornare diverse offerte allettanti, anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare. In questo modo la partita si potrà vedere anche su cellulari e tablet Android o Apple. Tim propone ai suoi clienti la possibilità di vedere le partite su tablet e cellulare al costo di 1,99 euro. Oltre alle possibilità indicate in precedenza, si può optare per la scelta sul web di alcuni canali satellitari stranieri che avendo comprato i diritti del campionato italiano trasmettono le immagini in streaming online sui propri siti web.

Da non dimenticare la possibilità offerta dai siti dei bookmaker che presentano alcuni limiti non trascurabili come l’obbligo di iscriversi alla piattaforma e di essere attivo, cioè scommettere di frequente.