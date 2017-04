Inter Napoli streaming quando e come

Inter Napoli è una sfida alquanto delicata. Un crocevia decisivo per ambizioni future e speranze presenti. Ma le due squadre non arrivano con il pieno di benzina nel serbatoio. E se al Napoli basterebbe un piccolo rabbocco dopo la cocente delusione di Reggio Emilia contro il Sassuolo, quello dell’Inter è ormai a secco.

Ecco perché la sfida, che si potrà vedere anche in streaming, nasconde molti motivi di interesse. Bisognerà valutare la reazione dei nerazzurri e quella dei partenopei. Chi ne avrà di più, non solo nelle gambe ma anche, e forse soprattutto, nella testa porterà a casa un successo che in questo caso varrebbe doppio.

Solita ressa dei tifosi che non riusciranno ad essere presenti allo stadio e stanno iniziando a chiedersi quando e come vedere la sfida che chiuderà la trentaquattresima giornata di Serie A.

Inter Napoli tre dubbi per Pioli

Tre sono i dubbi per Pioli che ancora deve decidere quale sarà la formazione titolare che scenderà in campo per affrontare il Napoli. Quello principale riguarda il modulo: probabilmente i nerazzurri giocheranno col 4-2-3-1, con Nagatomo in campo fin dal primo minuto, mentre qualora venga riproposto il 3-4-2-1 il giapponese sarebbe costretto a sedersi in panchina e a quel punto sarebbe Murillo a vestire una maglia da titolare.

A centrocampo Kondogbia dovrebbe nuovamente scendere in campo dal primo minuto nonostante non abbia convinto contro la Fiorentina. A farne le spese Brozović che partirà dalla panchina, mentre sulla trequarti nuova occasione per João Mário, favorito su Banega per una maglia da titolare. Ansaldi non sarà quasi certamente della partita a causa di problemi all’adduttore.

Inter Napoli Strinic in vantaggio su Ghoulam

I partenopei, per coltivare ancora il sogno di approdare direttamente alla fase a gironi della prossima competizione continentale più prestigiosa, scavalcando la Roma al secondo posto, non hanno alternative.

Bisogna centrare i tre punti e non sarà facile contro un’Inter che giocherà alla morte per riscattarsi dall’ultimo mese vissuto come un lungo incubo. In difesa come terzino sinistro potrebbe esserci la conferma di Strinić, in vantaggio su Ghoulam, ormai già lontano da Napoli, per una maglia da titolare. A centrocampo, infine, Diawara e Allan sono favoriti su Jorginho e Zieliński per giocare dall’inizio

Quando e come vedere Inter Napoli in streaming

Le soluzioni sono diverse. Per decidere quando e come vedere Inter Napoli in streaming esiste una vasta gamma di possibilità. Tra quelle più ricercate c’è senza dubbio quella rappresentata dai siti delle emittenti che operano fuori dai confini nazionali. Anche se, su questa vicenda, non esiste un pronunciamento omogeneo dei tribunali europei e per questa ragione si può incappare in blocchi geografici che impediscono la visione dell’evento al di fuori dei paesi di origine un tentativo si può comunque fare scegliendo tra i siti giusti.

Questa è una parte: Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Finlandia Yleisradio Oy, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Australia Special Broadcasting Service, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Georgia Georgia Public Broadcasting, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional Kosovo Radio Television of Kosovo, Lussemburgo Radio Television Luxembourg Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia.

Le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium (rispettivamente Sky Go e Mediaset Play) possono essere invece utilizzate da chi ha sottoscritto un abbonamento. Interessante l’offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni e consente, con la stessa qualità dell’emittente di Murdoch, di acquistare anche un singolo evento senza necessità di firmare un contratto di abbonamento.

Cresce sempre di più, infine, anche in Italia, la tendenza a sfruttare i siti dei bookmaker che però pongono dei limiti ben precisi come l’obbligo di iscriversi alla piattaforma, di aprire un conto online e di scommettere con una certa frequenza.