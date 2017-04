Crotone Milan streaming

Crotone Milan non sarà una sfida semplice per i rossoneri che dovrebbero riscattare la clamorosa sconfitta interna patita contro l’Empoli. Altra squadra invischiata nella lotta per restare in Serie A

Come vedere Crotone Milan in streaming

Non poteva esserci momento peggiore per il Milan per affrontare un Crotone arrembante che proverà a raggiungere la salvezza senza risparmiare nemmeno una goccia di energia. Crotone Milan non sarà quindi una sfida semplice per i rossoneri che dovrebbero riscattare la clamorosa sconfitta interna patita una settimana fa contro l’Empoli. Altra squadra invischiata nella lotta per restare in Serie A.

Rossoneri arbitri della salvezza? Sarebbe una magra consolazione per Montella che ha lottato, in condizioni oggettivamente difficili a causa degli infortuni e delle note vicende societarie legate al closing, per conquistare un posto in Europa e non vuole assolutamente mollare proprio nella fase finale della stagione. Nonostante una Fiorentina che si è rifatta sotto e adesso è lontana solo tre punti. Chi sceglierà lo streaming per vedere Crotone Milan potrà scegliere tra una serie di possibilità in grado di soddisfare tutte le esigenze.

Crotone Milan dubbio a centrocampo per Nicola

Solito modulo per il tecnico dei calabresi che affronterà i rossoneri con il classico 4-4-2. Un modulo capace di esaltare le qualità di una squadra che, per risalire la china, fa dell’unione e della comunione di intenti il proprio punto di forza.

L’unico dubbio è a centrocampo per Nicola: si tratta del ballottaggio tra Andrea Barberis e Leonardo Capezzi, con il primo favorito nelle gerarchie del tecnico che potrebbe cambiare ancora idea a poche ore dal fischio di inizio della sfida. Intoccabile la coppia d’attacco Diego Falcinelli-Marcello Trotta.

Crotone Milan Vangioni e Locatelli dal primo minuto

Montella dovrà rinunciare a De Sciglio e Sosa, entrambi vittime dei provvedimenti del Giudice Sportivo. A sostituirli, stando alle ultime indiscrezioni che circolano in casa rossonera, dovrebbero essere Vangioni e Locatelli che scenderanno in campo dal primo minuto.

In difesa dovrebbe tornare dal primo minuto Romagnoli, assente contro l’Empoli per problemi al ginocchio. Paletta e Zapata si contendono la maglia da titolare per affiancarlo, con il primo in vantaggio. A centrocampo potrebbe tornare Kucka, con Pasalic a completare il trittico. Lapadula dovrebbe spuntarla questa volta su Bacca.

Vedere Crotone Milan in streaming

Quelli che vorranno avvalersi di questa possibilità dovranno solo capire come vedere Crotone Milan in streaming. Una modalità che sta trovando ampio consenso anche in Italia, rappresentando una valida alternativa ai metodi tradizionali. Inoltre, scegliendo i siti giusti, quelli che operano fuori dall’Italia, si avrà la stessa opportunità.

Anche se bisogna sapere che, a causa del mancato pronunciamento dei tribunali europei che sulla liceità di questa operazione non si sono espressi in maniera chiara ed omogenea potrebbero intervenire alcuni famigerati blocchi geografici che impediranno la visione dell’evento prescelto al di fuori dei Paesi di origine.

Chi invece ne è sprovvisto può valutare l’interessante offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni oppure provare con i siti dei bookmaker. In questo caso è però obbligatorio iscriversi alla piattaforma, aprire un conto online e dimostrare di puntare in maniera costante per poter vedere le partite.