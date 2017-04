Streaming Crotone Milan Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Brucia ancora la sconfitta contro l'Empoli. I tifosi rossoneri hanno capito che la strada segnata da Montella è quella giusta, ma il cammino è ancora tutto in salita. Il Milan, la scorsa settimana, aveva il match point per distanziare prepotentemente l'Inter dal sogno Europa League, e invece i rossoneri, venendo clamorosamente sconfitti dall'Empoli, hanno lasciato la situazione immutata, lasciando il fatidico sesto posto ancora in balia degli eventi.

Sconfitta che non è piaciuta neanche al Crotone di Nicola che sognava di avvicinarsi ai toscani e mettere un altro importante tassello su una salvezza sempre più complicata. E adesso, ironia della sorte, il Milan dovrà affrontare in trasferta proprio il Crotone nella trentaquattresima giornata di Serie A. Adesso entrambe le squadre si ritrovano con un unico risultato a disposizione: la vittoria.

In caso di sconfitta il Milan rischierebbe il sorpasso dell'Inter che porterebbe con sé anche la beffa dell'esclusione dall'Europa League; in caso di sconfitta il Crotone, potrebbe salutare i suoi sogni di gloria e cominciare a programmare la sua prossima stagione in cadetteria. Proprio per questo motivo i tifosi di entrambe le squadre avvertono l'importanza della partita e sono già alla ricerca dei migliori siti streaming che trasmettano gratis la diretta tv di Crotone Milan.

Crotone Milan pochi dubbi per Nicola

Dall'altro lato, invece, pochi dubbi e poche defezioni per Nicola. L'unico vero ballottaggio è tra Stoian e Nalini nel ruolo di esterno destro di centrocampo; Simy, pur essendo risultato decisivo con la Sampdoria dovrebbe accomodarsi nuovamente in panchina, pronto a subentrare a partita in corso a Trotta. Per il resto, riflettori puntati sul terribile sinistro di Falcinelli che, soprattutto nella parte finale del campionato, sta disegnando parabole di gloria che non stanno sfuggendo agli occhi sempre attenti dei dirigenti delle squadre più titolate di Italia.

Crotone Milan quanti dilemmi per Montella

Quanti dilemmi per Montella Come se non bastasse, il tecnico dei rossoneri dovrà infatti affrontare i calabresi con qualche defezione importante. Il giudice sportivo, infatti, ha deciso che Sosa e De Sciglio non potranno partire per Crotone, al loro posto il tecnico Montella schiererà il giovane Locatelli in cabina di regia e l'altrettanto giovane Calabria in qualità di terzino.

Inoltre, anche il difensore centrale Romagnoli, che quest'anno sta finalmente dimostrando tutto il suo valore, forse potrebbe non riuscire a partecipare al match, al suo posto già si prepara Paletta. In attacco, infine, Bacca sembrerebbe avvantaggiato su Lapadula, ma attenzione alle decisioni dell'ultimo minuto.

Crotone Milan live gratis su siti streaming

Quelli che proveranno ad avvalersi di questa opportunità staranno già provando ad organizzarsi su come vedere Crotone Milan live gratis in streaming. I siti delle emittenti satellitari che operano fuori dall’Italia sembrano essere quelli preferiti dagli utenti, anche se su quest’aspetto non esiste ancora un parere unanime dei tribunali europei.

Alcuni esempi utili potrebbero essere: Croazia Hrvatska radiotelevizija, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro Ecuador RedTeleSistema, Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Australia Special Broadcasting Service, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Austria Österreichischer Rundfunk, Birmania Myanmar, National TV, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia.

Per chi cerca una qualità ancora maggiore e ha sottoscritto l’abbonamento resta in piedi l’offerta streaming di Sky e Mediaset Premium rispettivamente con le piattaforme Sky Go e Mediaset Play pensate in esclusiva per gli abbonati che potranno usufruirne gratis. Quelli che non hanno sottoscritto alcun contratto con le due pay per view possono valutare l’offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni oppure provare con i siti dei bookmaker che richiedono l’iscrizione obbligatoria, l’apertura di una linea di credito online e non sempre rendono possibile la visione dell’evento prescelto.