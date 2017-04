Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 ulteriori segnali per elezioni subito

Da tempo ormai si parla dell’eventualità di andare ad elezioni politiche subito, appuntamento che, come diverse volte già spiegato, rappresenterebbe la migliore occasione per rilanciare in maniera forte e concreta ulteriori novità per le pensioni. Elezioni subito e importanza per rilancio delle novità per le pensioni profonde

Non è del resto la prima volta che si dice che elezioni anticipate rappresenterebbero l’occasione giusta per tornare a rilanciare in maniera forte sulle profonde novità per le pensioni. Ogni schieramento politico, infatti, le ha già inserite nei propri programmi con l’obiettivo di puntare su un tema particolarmente caro ai cittadini per riconquistare fiducia, voti, consensi e quindi elettori. E si tratterebbe di una nuova possibilità di rilancio di novità per le pensioni che, secondo le ultime notizie, avrebbero dovuto essere riprese in un momento successivo di discussione tra esecutivo e forze sociali su ulteriori novità per le pensioni da inserire nelle prossime stesure del nuovo documento di programmazione economica che al momento non fa alcun riferimento alla questione pensioni. Stando a quanto riportano le ultime notizie, l’attesa principale è per novità per le pensioni come:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza penalità; novità per le pensioni per la revisione delle probabilità di vita.

Se le elezioni subito rappresentano, come detto, una ottima occasione di rilancio delle novità per le pensioni, le ultime notizie sulle vicende recenti e gli ultimi accadimenti, a livello sia interno che comunitario, potrebbero rappresentare ulteriori segnali che potrebbero condurre direttamente al voto anticipato. E stiamo parlando:

del declassamento dell’Italia da parte dell’agenzia Fitch; dell’esito del voto transalpino; dei movimenti politici interni verso nuove alleanze.

Declassamento dell’Italia e impatto su novità per le pensioni

Le ultime notizie confermano il declassamento da parte dell’agenzia di rating internazionale Fitch per l’Italia, portata da BBB+ a BBB, decisione motivata dai maggiori rischi politici di un esecutivo instabile e dalla situazione interna degli istituti di credito. Il declassamento del rating rappresenta, secondo le ultime notizie, un triplice impulso per:

andare ad elezioni subito; definire nuovi provvedimenti per il rilancio della crescita economica; rilancio della reale revisione della spesa.

Eppure, sempre secondo le ultime notizie, vi sarebbero diversi esponenti politici, responsabile del Dicastero delle Finanze compreso, che minimizzano, parlando di una decisione che non rappresenta un problema vero e proprio. L’incerta posizione dell’esecutivo, però, rappresenta la necessità di una stabilità che potrebbe arrivare proprio con elezioni subito, a patto che si definisca un sistema di voto omogeneo e condiviso da tutti per la scelta di una maggioranza sicura.

Un ulteriore impulso che sembra arrivare dalla decisione di declassamento di Fitch è rappresentato dalla necessità di nuovi provvedimenti che servirebbero a sbloccare l’attuale situazione economica italiana decisamente in stallo e tra questi provvedimenti, per rilancio dell’economia e dell’occupazione giovanile, ci sarebbero anche le importanti novità per le pensioni di modifica dell’attuale,e troppo rigido, sistema. Infine, si potrebbe virare verso una concreta revisione della spesa pubblica che permetterebbe non solo di ristabilire equità ma anche di recuperare le risorse economiche importanti proprio per l’attuazione di quegli importanti provvedimenti urgenti per lo sblocco della stagnazione attuale.

Esito del voto transalpino e conseguenze per novità per le pensioni in Italia

Potrebbe rappresentare un ulteriore segnale importante per elezioni subito anche in Italia così come per eventuali novità per le pensioni l’esito del voto transalpino che, in base al candidato che vincerà, potrebbe permettere maggiori budget per rilanciare iniziative importanti e non direzioni verso nuovi provvedimenti lacrime e sangue. E’ importante sottolineare come entrambe i candidati in corsa verso l’Eliseo puntino su ulteriori novità per le pensioni nel Paese, con abolizione dei regimi speciali per la cancellazione delle attuali discriminazioni sociali esistenti e abbassamento ulteriore della pensione finale a 60. E chissà se queste posizioni non portino a nuove revisioni pensionistiche, finalmente importanti, anche nel nostro Paese, non fosse altro che per adeguamento a quei sistemi pensionistici che sono decisamente meno rigidi del nostro, considerando che in Francia si va in pensione a 62 anni e in Germania a 64 anni, con ulteriori possibilità di uscita prima a 55-57 anni con oneri.

Elezioni subito e nuove aperture verso alleanze in Italia

Altro segnale che potrebbe essere spiegato nell’ottica di una volontà di elezioni subito, stando a quanto riportano le ultime notizie, potrebbe essere l’ipotesi di una grande alleanza trasversale tra centrosinistra e centrodestra per contrastare la nuova avanzata dei pentastellati e assicurare una maggioranza sicura, scongiurando così il rischio ingovernabilità di cui hanno parlato le ultime notizie. A lanciare l’idea di una grande alleanza tra centrodestra e centrosinistra, come riportano le ultime notizie, è stato il ministro dello Sviluppo economico che ha anche parlato di necessità di definizione di alcuni punti su cui lavorare in maniera condivisa e convergente. Nel caso di concretizzazione di questa rinnovata grande alleanza di centrodestra e centrosinistra l’auspicio è che non si riveli nulla come la precedente che non ha portato alcun risultato particolarmente importante e non si costituisca solo per una questione di potere.

Ma si tratterebbe, certamente, di una grande alleanza che potrebbe rivelarsi importante per un concreto rilancio delle importanti novità per le pensioni, considerando che entrambe gli schieramenti hanno dichiarato negli ultimi tempi di esserne decisamente favorevoli. Entrambe infatti, puntano su novità per le pensioni di quota 100 e novità per le pensioni con assegno universale ma collegato alla ricerca attiva di una nuova attività o alla frequentazione di corsi di formazione professionale o di specializzazione, sempre volti alla possibilità di nuovo impiego.