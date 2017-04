Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Sommella, Moscovici, Gutgled

L’ostacolo della mancanza di budget per l’attuazione di novità per le pensioni importanti, l’ostacolo della concreta definizione di una revisione della spesa pubblica per ridurre gli sprechi e recuperare risorse economiche per l’attuazione successiva di provvedimenti positivi per tutti, potrebbero in realtà rappresentare finiti problemi di budget perché, come risultato evidente già da diversi interventi, se ci fosse la reale volontà politica di agire i soldi si troverebbero. Ne è una dimostrazione l’analisi condotta dallo studioso Roberto Sommella.

Le ultime affermazioni di Sommella e impatto su novità per le pensioni

Sommella avrebbe, infatti, recentemente affermato che il budget per l'attuazione di importanti provvedimenti, che potrebbero prevedere le profonde novità per le pensioni o l'introduzione dell'assegno universale, potrebbero essere facilmente recuperati rivedendo gli investimenti relativi agli incentivi per le imprese, misura su cui continuano a puntare i tecnici dell’Economia ritenendo servano per un concreto rilancio dell’economia generale italiana.

Rivedendo o tagliando tali incentivi alle imprese, senza arrecare, secondo le ultime notizie, alcun danno, perché gli imprenditori intervistati sul tema hanno spiegato che comunque continuerebbero ad investire, si potrebbero recuperare secondo le stime ben 10 miliardi di euro di risparmi, proprio la cifra stimata per l’assegno universale per tutti o che potrebbe essere impiegata per la novità per le pensioni di quota 100, per cui servono circa 7 miliardi di euro secondo le stime, o per la novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza oneri, per cui servirebbero circa 5 miliardi di euro, sempre secondo le stime.

Le ultime posizioni di Moscovici e conseguenze per novità per le pensioni

Ulteriore budget che il nostro Paese potrebbe utilizzare per misure sociali e di sostegno, come l’assegno universale e ulteriori iniziative potrebbe arrivare dal fondo di solidarietà comunitario. Si tratterebbe di ben 21 miliardi di euro che certamente sarebbero ingenti e abbastanza se si decidesse di investirli per l’assegno universale per tutti, per cui secondo le stime servirebbero circa 10 miliardi di euro. A sostenere l’erogazione di questi soldi anche il commissario agli Affari Economici, Pierre Moscovici, grande sostenitore dell’Italia, anche nei momenti di maggiore crisi.

Le ultime posizioni di Gutgeld e impatto su novità per le pensioni

Per l’attuazione di importanti novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti o per l’introduzione dell’assegno universale che, ricordiamo, manca ancora in Italia ma è già in vigore in quasi tutti gli altri Paesi comunitari, servirebbe anche una seria revisione della spesa pubblica, da sempre annunciata ma finora mai concretamente portata avanti. E del resto, lo stesso commissario alla revisione della spesa pubblica, Yoram Gutgeld, l’unico del precedente esecutivo rimasto in carica, avrebbe le idee chiare su come portarla avanti, tra tagli di bonus e agevolazioni fiscali alle famiglie e piano di razionalizzazione proprio sulle pensioni. Gutgeld, infatti, avrebbe parlato della possibilità di cambiamenti peggiorativi anche su alcune stesse tipologie di pensioni, come baby pensioni, pensioni di guerra, pensioni di invalidità che, come confermano le ultime notizie, permetterebbero tanto di ristabilire equità sociale tanto di recuperare ulteriori budget necessario.