Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 numerose e importanti attese questo mese

Ci si avvia a vivere un mese davvero intenso e che potrebbe rivelarsi decisamente fondamentale per capire come si evolveranno tanto le situazioni interne quanto le vicende a livello comunitario. Tante e importanti le attese di questo mese dunque che, come riportano le ultime notizie, partono dalla nomina ufficiale del nuovo leader della maggioranza, passando dal voto transalpino, per arrivare alla definitiva e ufficiale presentazione di tutti gli atti finali relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensione con e senza oneri e quota 41 ad essa collegata.

Le numerose e importanti attese di questo mese

Per dare un quadro ancor più completo delle attese di questo mese, le ultime notizie parlano di:

nomina ufficiale del nuovo leader della maggioranza; nuovo congresso del Carroccio in programma il prossimo 21 di questo mese; convocazione in Aula per il prossimo 29 di questo mese per il testo che dovrebbe assicurare la governabilità alle elezioni; evoluzione della campagna elettorale per le amministrative del prossimo 11 giugno; scelta definitiva presidente francese; continuazione delle trattative e iter economico; ripresa del momento successivo di analisi per ulteriori novità per le pensioni; nuova manifestazione in piazza delle forze sociali; presentazione definitiva degli atti finali ufficiali relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensione con e senza oneri e quota 41.

Nomina nuovo leader della maggioranza, congresso lega e discussioni nuovo sistema di voto

Le ultime notizie relative all’inizio di questo nuovo mese interesseranno certamente la nomina del nomina del nuovo leader della maggioranza che dovrebbe dare il via, stando a quanto riportano le ultime notizie, all’inizio dei giochi per le elezioni subito, concretizzando quelle eventuali alleanze di cui riportano le ultime notizie. Sono, infatti, di questo ultimissimo periodo le ultime notizie relative soprattutto ad una grande alleanza trasversale tra centrodestra e centrosinistra che si starebbe prospettando per contrastare il populismo dei pentastellati che, nonostante le ultime notizie su scandali e vicende controverse, continuano comunque a riscuotere grandi consensi tra i cittadini. Ciò che ci si augura, però, nel caso di una nuova grande alleanze tra centrosinistra e centrodestra è che si concretizzi in maniera positiva, definendo punti certi di convergenza su cui lavorare, considerando che la scorsa alleanza tra centrodestra e centrosinistra non ha portato nulla di buono.

Il prossimo 21 poi è in programma il congresso del Carroccio per l’elezione del nuovo segretario federale o la conferma di quello uscente e sarà un appuntamento decisamente importante per la definizione del futuro del centrodestra. Altro appuntamento importante sarà quello di fine mese con il ritorno in Aula per la votazione del testo che dovrebbe essere preparato per garantire governabilità nel caso di elezioni.

Nuove elezioni amministrative, voto in Francia e impatto su novità per le pensioni

Negli stessi giorni si farà sempre più intensa la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative in programma il prossimo 11 giugno e che, come riportano le ultime notizie, potrebbero avere diverse ripercussioni sull’andamento delle discussioni sulle questioni più importati, tra promesse e annunci da parte degli schieramenti centrali. E potrebbe arrivare in quel periodo il contentino dell’estensione della pensione per tutti a 64 anni. Importanti ripercussioni sia sul nostro Paese che a livello comunitario potrebbero averli anche gli esiti del voto della scelta definitiva del presidente francese. Stando alle ultime notizie, le conseguenze potrebbero arrivare anche per le novità per le pensioni in Italia, avendo la Francia già un sistema pensionistico meno rigido del nostro, con età pensionabile a 62 anni e che i candidati vorrebbero portare a 60, aprendo così nuove possibilità di importanti revisioni dell’attuale sistema anche in Italia.

Trattative per nuovo iter economico , momento successivo per ulteriori novità per le pensioni e atti finali

Nel frattempo, il prossimo mese continueranno le trattative per la definizione delle successive stesure del nuovo iter economico, tra modifiche di alcune misure già inserite e possibile ampliamento, con la prospettive di cambiamento nel caso di elezioni subito che, secondo le ultime notizie, potrebbero bloccare tutto. Nei prossimi giorni intanto, in particolare da giovedì, si riprenderà l’iter per il momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni per cui tuttavia, stando alle ultime notizie, vi sono una serie di perplessità perché rispetto alle richieste di novità per le pensioni di quota 100 e quota 41 per tutti, come si sperava, si dovrebbero affrontare:

novità per le pensioni di revisione delle probabilità di vita; novità per le pensioni di revisione di diverse tipologie di pensioni stesse e in base alla tipologie di attività che si svolge; novità per le pensioni con definizione della pensione di garanzia per i giovani.

E mentre per l’11 prossimo le ultime notizie parlano di nuova manifestazione in piazza organizzata dalle forze sociali, si attendono entro questo mese tutti gli atti finali delle ultime novità per le pensioni di mini pensione con e senza oneri e quota 41, che dovrebbero, però, slittare come tempi di entrata in gigore, per il forte ritardo di successive circolari per ufficializzarne la concreta operatività.