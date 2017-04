Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 un sottile filo rosso tra referendum, pensioni,crisi compagnia bandiera

C'è un sottile filo rosso che sembra collegare tra diverse grandi questioni tra:

referendum dello scorso dicembre; questione pensioni; vicenda Compagnia di Bandiera

Ad unire le tre vicende il netto no da parte dei cittadini che iniziano a dimostrare apertamente il contrasto nei confronti delle posizioni dell'esecutivo, attuale e precedente.

Referendum di dicembre e importante significato

Il primo grande passo verso la svolta, se così possiamo definirla, da parte degli italiani che non ci stanno più a sostenere i giochi di potere, è stato compiuto, come riportano alcune recenti riflessioni, con la vittoria del no al referendum dello scorso dicembre che, come si era già detto, più che sul sistema di voto vero e proprio si è profilato come un voto sull'operato dell'ex premier che, infatti, all'indomani della sconfitta ha rassegnato le sue dimissioni. Si tratta di una decisione che, seguita da numerose proteste, rappresenta la posizione della gente che vuole che finalmente venga fatto qualcosa di concretamente importante per i suoi stessi bisogno piuttosto che per giochi politici ma si tratta di mancanze che, come sottolineato da alcuni esperti, potrebbero essere interpretate come mancanza di professionalità da parte degli stessi esponenti politici.

Questione pensioni e ancora richieste di novità che non arrivano

Dopo aver fortemente criticato le ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, ancora troppo limitate e ancora sperimentali, i cittadini continuano a chiedere ulteriori novità per le pensioni ben più importanti come:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti; novità per le pensioni con revisione delle probabilità di vita.

Ma probabilmente, stando alle ultime notizie, bisognerà ancora aspettare per la loro attuazione anche se le ultime notizie sulla possibilità di anticipare le elezioni potrebbero rappresentare un forte rilancio delle novità per le pensioni più profonde, anche perché le ultime notizie confermano il loro inserimento già nei programmi di tutti gli schieramenti politici. In realtà, la gente vuole che si faccia finalmente qualcosa di buono e conveniente per gli stessi cittadini, stufa di sprechi e di dover fare sacrifici, costretti a lavorare fio a settant’anni e ricevere pensioni misere, mentre c'è gente che percepisce ricche pensioni pubbliche che permettono di vivere una vita agiata, trasmettendole poi a figli e vedove.

Vicenda Alitalia e impatto su novità per le pensioni

Le ultime notizie sulla vicenda della Compagna di Trasporti Nazionale Areonautica dimostrano un ulteriore passo in avanti dei cittadini contro le eventuali decisioni dei più potenti. La compagnia di Stato rischia il fallimento e per il suo salvataggio le forze sociali avevano chiesto nuovi aiuti di Stato. Il ministro del Trasporti avrebbe no ad un piano di nazionalizzazione per mancanza dei soldi necessarie, mentre si continua a chiedere un salvataggio interno che ridurrebbe ancora le capacità di budget per un eventuale suo impiego in altri importanti provvedimenti, come le stesse importanti novità per le pensioni, ma quanto meno sarebbe in linea dell’esecutivo di salvamenti, considerando i miliardi di euro già stanziati, a più riprese, per il salvataggio degli istituti di credito in difficoltà. Ma qual è l’importante ruolo dei lavoratori in questa vicenda?

Il no al preaccordo per il salvataggio della compagnia di bandiera, esito che ha fatto chiaramente cadere l’accordo stesso, facendo sprofondare nella più assoluta confusione di un futuro che non si sa come riorganizzare. Il premier, infatti, secondo le ultime notizie, aveva annunciato che nel caso di un no all’accordo non vi sarebbe stato alcun piano di salvataggio statale ma i lavoratori non si sono fatti intimorire e pur di non diventare nuovamente dei burattini nelle mani di una macchina statale che sembra decisamente inceppata hanno comunque deciso di dire no pur mettendo a rischio la loro stessa occupazione, dopo anni di duro lavoro e sacrifici. Si tratta di una posizione, decisamente forte, che dimostra chiaramente, però, quanto cittadini e lavoratori siano stanchi di dover sempre lottare per vivere in maniera dignitosa con riconoscimento di diritti dovuti che sembra venir piano piano dimenticati.