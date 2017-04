Crotone Milan streaming. Siti web. Dove e come vedere

Il Milan non poteva affrontare il Crotone nel periodo peggiore. La squadra di Montella dovrà al più presto dimenticare i fantasmi della sfida contro l'Empoli e rimettersi subito in gioco contro un'altra squadra che lotterà con il coltello tra i denti pur di evitare lo spettro retrocessione. Il Milan, la scorsa settimana, aveva l'occasione d'oro di staccare l'Inter e staccare già adesso una bella fetta di qualificazione all'Europa League, ma l'inesperienza ha tradito i rossoneri che si sono fatti superare dall’Empoli di Martusciello.

Adesso il Milan si ritrova allo stesso punto della scorsa settimana, con soli due punti di vantaggio dai cugini dell'Inter, unica vera rivale per l'ultimo posto in Europa League, e una sfida sulla carta facile e sul campo difficile contro una squadra che darà anche l'anima per salvarsi. Il Crotone di Nicola, infatti, sembrava aver un piede nella fossa già dopo poche settimane dell'inizio del campionato, eppure nelle ultime giornate, anche grazie alle splendide giocate dell'attaccante Falcinelli, ha trovato una migliore quadratura del cerchio, riuscendo a portare a casa punti importanti che potrebbero anche regalare una clamorosa salvezza alle ultime giornate.

La platea di tifosi di entrambe le squadre sono pronti a utilizzare lo streaming per vedere la sfida anche attraverso i siti web, quelli migliori, quelli in grado di risolvere il dubbio su dove e come vedere Crotone Milan in streaming.

Crotone Milan Nicola studia l'assetto anti-Milan

Nicola sta già studiando l’assetto anti-Milan. Il tecnico del Crotone non cambierà le gerarchie dopo la rete decisiva di Simy nella sfida contro la Sampdoria, ma al suo posto sarà ancora favorito Trotta che dovrebbe partire dall'inizio per poi eventualmente lasciare spazio a Simy a partita in corsa.

Sulla corsia destra del centrocampo Stoian appare favorito su Nalini. In attacco fari puntati sul nuovo talento Falcinelli che, indipendentemente da quali saranno le sorti del Crotone, ha già vinto la sua stagione meritando l'interesse dei club più importanti di Italia grazie al suo velenosissimo sinistro a giro.

Crotone Milan i dubbi di Montella

I dubbi di Montella sono tanti e il tecnico di Pomigliano sta già studiando attentamente la situazione. A Crotone troverà una squadra che cercherà soprattutto di interrompere le trame di gioco rossonere con un pressing asfissiante, nella speranza di raccogliere palla a centrocampo e ripartire in contropiede.

Montella non potrà contare su De Sciglio e Sosa, out per squalifica, al loro posto si scaldano Calabria e Locatelli; anche Romagnoli potrebbe dare forfait per un fastidio al ginocchio, al suo posto scalpita Paletta. In attacco, solito atavico ballottaggio tra Bacca e Lapadula, con il colombiano alla fine sempre preferito.

Dove e come vedere Crotone Milan in streaming

Tifosi, appassionati e semplici curiosi dovranno scegliere con attenzione dove e come vedere Crotone Milan in streaming. Saranno in tanti quelli che inizieranno a cercare i siti delle emittenti che operano fuori dall’Italia e permettono di vedere la sfida in maniera gratuita nonostante non sia garantita la visione a causa del possibile intervento di blocchi geografici che potrebbero rendere impossibile raggiungere l’obiettivo.

Comunque si può provare ugualmente con: Germania Zweites Deutsches Fernsehen, Cipro Cyprus, Broadcasting Corporation, Ecuador RedTeleSistema, Grecia Ellinikí Radiofonía Tileórasi, Honduras Televicentro, Lussemburgo Radio Television Luxembourg, Indonesia Rajawali Citra Televisi Indonesia, Finlandia Yleisradio Oy, Georgia Georgia Public Broadcasting, Australia Special Broadcasting Service, National TV, Bosnia ed Erzegovina Radiotelevizija Bosne i Hercegovine Austria Österreichischer Rundfunk, Cina China Central Television, Colombia Radio Cadena Nacional, Croazia Hrvatska radiotelevizija, Irlanda Raidió Teilifís Éireann, Kosovo Radio Television of Kosovo, Birmania Myanmar sono solo alcuni di quelli che potrebbero trasmettere le immagini.

Per lo streaming vanno aggiunte anche Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme di Sky e Mediaset Premium che permettono, tra le altre cose, di ascoltare la telecronaca in italiano. Anche se questa soluzione vale solo per coloro gli abbonati. Interessante l’offerta di Now Tv che offre per quattordici giorni la visione gratuita delle partite trasmesse sulla propria piattaforma e anche i siti dei bookmaker. In questo caso bisogna iscriversi e dimostrare di essere attivi.