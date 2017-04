Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Scotto, Zingaretti, Mazziotti

Le ultime posizioni di Scotto, Zingaretti, Mazziotti su ipotesi nuove alleanze e ultime notizie per elezioni subito: conseguenze per novità per le pensioni

Nuove possibili alleanze in vista di elezioni subito: le ultime notizie si stanno particolarmente concentrando sulla ipotesi di elezioni subito, soprattutto nel caso della vittoria alla nuova segreteria della maggioranza dell’ex premier, e di nuove alleanze che dovrebbero garantire la certezza di una maggioranza sicura. Considerando quanto previsto dall’attuale sistema di voto e che, fondamentalmente, manca ancora un reale sistema di voto condiviso da tutti e valido sia per Montecitorio che per Palazzo Madama, le alleanza servono proprio per garantire la maggioranza necessaria, tra nuove aperture dell’attuale maggioranza al nuovo Movimento progressista democratico, o almeno parte di esso, o nuova grande alleanza tra centrosinistra e centrodestra che, però, dovrebbe rinascere in un’ottica rivista con possibilità di arrivare a fare davvero qualcosa di concreto, non come successo con la precedenze alleanza, soprattutto se l’ex sindaco di Milano non riuscisse a ricompattare tutto ilo centrosinistra.

Le ultime affermazioni di Scotto e impatto su novità per le pensioni

Arturo Scotto del nuovo schieramento di Movimento progressista democratico ha chiaramente parlato della necessità quasi di una caduta dell'esecutivo per dare una vera svolta per l'andamento di tutte le questioni fondamentali, tra coloro che ha firmato la risoluzione sul nuovo documento di programmazione economica con cui si chiede all’esecutivo un impegno maggiore per misure di contrasto all’indigenza, maggiori investimenti, disinnesco totale delle clausole di salvaguardia e nuovi provvedimenti per la sanità.

E in riferimento a possibili alleanze in vista di elezioni subito esprime perplessità, tendente al parere negativo, sulle ultime notizie che parlano di una rinnovata possibile alleanza tra centrodestra e centrosinistra, che potrebbe ancora una volta non portare nulla di positivo. E si impegna nel rilancio di un centrosinistra che riscopra i valore perduti di un centrosinistra dalla parte dei cittadini, tra misure di sostegno sociale e importanti novità per le pensioni, a partire dalla quota 100, anche perché strettamente collegate al rilancio occupazionale.

Le ultime posizioni di Zingaretti e conseguenze per novità per le pensioni

Dal canto suo, il governatore della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha invitato a considerare la possibilità di una alleanza con il movimento dell’ex sindaco di Milano, che considera decisamente buono, perché in caso contrario l’attuale maggioranza, come riportano le ultime notizie, non riuscirebbe a raggiungere la governabilità, a meno che non ci orienti effettivamente verso una nuova alleanza con il centrodestra. Ma per Zingaretti la prospettiva di una nuova alleanza tra centrodestra e centrosinistra per battere i pentastellati potrebbe rivelarsi un gravissimo errore e potrebbe rivelarsi una mossa vincente proprio per i pentastellati, considerando che questa alleanza verrebbe vista esclusivamente come mossa di potere e perdita da parte dello stesso centrosinistra della propria reale entità.

Le ultime affermazioni di Mazziotti e impatto su novità per le pensioni

Per riuscire, però, a garantire una governabilità certa, il presidente della Repubblica, come riportano le ultime notizie, avrebbe chiaramente chiesto prima la messa a punto del nuovo sistema di voto certo. E Andrea Mazziotti, presidente della commissione Affari costituzionali di Montecitorio e relatore del testo relativo al sistemo voto, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, ha chiaramente affermato che plausibilmente entro la fine di questo mese il testo arriverà in Aula. E se andrà bene e, contestualmente, l’ex premier vincesse la corsa alla nuova segreteria della maggioranza si potrebbe effettivamente andare ad elezioni subito, il che significherebbe anche aprire nuove opportunità di rilancio concreto delle tanto attese novità per le pensioni importanti, come la quota 100 o la quota 41 per tutti.