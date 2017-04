Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 le priorità per la corsa alla segreteria

Le prioritā rilanciate dai candidati in corsa per la nuova segreteria della maggioranza tra novitā per le pensioni e altre misure per i cittadini

Dai recenti sondaggi risulta in testa l’ex premier nella corsa alla segreteria ma la partita per la vittoria è ancora tutta aperta e se la giocano al massimo gli sfidanti, ministro della Giustizia e governatore della Puglia. Una corsa a tre il cui esito si preannuncia piuttosto importante, per il futuro della politica italiana, per la decisione di elezioni subito o meno, per un nuovo concreto e importante equilibrio in una maggioranza che negli ultimi tempi è stata decisamente scombussolata da una serie di eventi, vicende e scissioni.

Candidati in corsa per la segreteria e priorità annunciate: attese novità per le pensioni

Sono, dunque, gli ultimi giorni di corsa verso la decisione della nuova segreteria della maggioranza e in vista del voto i candidati sono tornati a rimarcare le loro priorità. Con particolare riferimento alle novità per le pensioni, che rappresentano il tema principale caro ai cittadini, il presidente della Regione Puglia, come fatto già diverse volte, è tornato a ribadire la sua posizione favorevole alla revisione dell’attuale sistema con particolare attenzione a quota 100 e quota 41 per tutti, di cui, stando a quanto riportano le ultime notizie, ha parlato direttamente con i cittadini in recenti incontri piazza. Particolarmente favorevole anche all’introduzione di un assegno universale per tutti coloro che vivono in condizioni di maggiore indigenza, misura sociale che, ricordiamo, il presidente della Puglia ha già introdotto lo scorso anno nella sua regione, il che dimostra quanto si tratti per lui di una misura importante che certamente porterebbe avanti anche a livello nazionale.

Anche il ministro della Giustizia, a più riprese come riportano le ultime notizie, avrebbe spiegato ribadito l'urgenza di rivedere l’attuale sistema senza, però, stravolgerlo, con l’intento di avviare un nuovo dialogo reale e costruttivo con le forze sociali. Ricordiamo, poi, che proprio il Guardasigilli, secondo le ultime notizie, è stato tra i primi firmatari di un nuovo documento per i cittadini che comprendeva anche novità per le pensioni. Così come lo sfidante presidente della Puglia, anche il responsabile del Dicastero della Giustizia si è detto favorevole a:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti; misure sociali come l'assegno universale.

Secondo quanto riportano le ultime notizie, la novità su cui si sarebbero entrambe espressi in maniera decisamente favorevole sarebbe l’introduzione di una patrimoniale per la redistribuzione della ricchezza tra tutti, cosa che l’ex premier non vede però di buon occhio, spiegando che non si tratterebbe di una buona soluzione al momento. In realtà, per gli altri due sfidanti alla segreteria, come confermano le ultime ultimissime notizie, si tratta di una nuova ipotesi paventata in alternativa ad una concreta revisione della spesa pubblica che tarda ad arrivare effettivamente. Dalla stessa parte, ancora, ministro della Giustizia e governatore della Puglia sulle critiche alla norma per l'occupazione e la strategia di breve termine introdotta dall’ex premier.

La posizione dell’ex premier tra novità per le pensioni e rilancio occupazione

Dal canto suo, proprio l'ex premier è tornato a parlare di pensioni dopo un lungo periodo di silenzio: stando a quanto riportano le ultime notizie, l’ex premier ed ex segretario già della maggioranza, alla guida del precedente esecutivo, aveva già annunciato novità per le pensioni che avrebbero dovuto essere affrontate proprio nel periodo in cui l'esecutivo stesso è caduto. Via libera solo a novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, ancora troppo limitate e sperimentali, molto criticate da tutti e per nulla apprezzate dai cittadini. Ma nel suo programma sembrano tornare prioritari l'impegno per l'introduzione dell'assegno universale, non mera erogazione di soldi ma strettamente collegato alla ricerca attiva di un nuovo impiego e per cambiamenti peggiorativi prima, già definiti tempo fa tra tagli e revisioni di agevolazioni fiscali e alcune stesse tipologie di pensioni come baby pensioni o pensioni di invalidità, per recuperare quelle risorse economiche necessarie per l’attuazione di successivi interventi positivi per tutti, a partire dalle importanti novità per le pensioni.

E a dimostrazione di questo impegno, le personalità di cui ha scelto di circondarsi dall'ex consigliere economico di Palazzo Chigi al presidente stesso dell'ente di gestione delle pensioni. In vista dell’esito della corsa alla segreteria, l’ex premier sarebbe dunque tornato a porre al centro dell’attenzione i cittadini e loro bisogni ed esigenze, rilanciando, stando a quanto riportano le ultime notizie, la logica delle tre P: povertà, periferie, pensioni, e proprio in riferimento alle pensioni, ha spiegato che si è solo gli inizi di nuovi confronti in merito e che molto resta ancora da fare. E se ministro della Giustizia e governatore della Puglia spingono novità per le pensioni importante nell’ottica di un serio rilancio dell’occupazione, anche l’ex premier sembra ormai aver capito che proprio le novità per le pensioni potrebbero rappresentare una svolta per il mondo occupazionale, senza però rinnegare le sue novità precedente approvate.