Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 procedura infrazione Ue e attacco dai mercati

Situazione attuale e rischi di nuova procedura di infrazione: le ultime notizie su misure necessarie per rilancio economico reale e novità per le pensioni

Occhi puntati dall’Ue sul nostro Paese: cresce l’attenzione nei confronti delle misure che l’Italia sta mettendo a punto per evitare che venga aperta una procedura di infrazione che significherebbe bloccare letteralmente ogni possibile nuovo interventi importante di rilancio dell’economia interna, novità per le pensioni profonde, come quota 100 e quota 41 per tutti comprese, nonostante le recenti ultime notizie dalla stessa Ue che sembra aver cambiato posizione sull’introduzione di novità per le pensioni nel nostro Paese.

Procedura di infrazione, rischi e impatti negativi

La firma del presidente della Repubblica italiana all'iter economico che si sta definendo insieme a quello correttivo significa consegnare ufficialmente il testo al controllo e alla valutazione dell'Ue, con la speranza che il nostro Paese sia riuscito a superare gli eccessivi squilibri dando nuovo impulsi a interventi strutturali capaci di ridurre il debito pubblico, che continua a rimanere molto alto, e a rilanciare la stessa economica italiana. E solo dopo un'attenta valutazione e la contestuale analisi dell'iter economico correttivo, chiesto proprio all'Ue all'Italia per un valore di 3,4 miliardi di euro, si conoscerà l'esito della decisione europea di apertura o meno di una nuova procedura di infrazione.

Come già spiegato e confermato dalle ultime notizie, ben sappiamo quanto possa avere effetti negativi l’apertura di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese che finendo sotto il diretto controllo comunitario per ogni intervento e provvedimento si bloccherebbe letteralmente. Ogni importante misura finirebbe in stallo e tra queste anche le tanto attese e richieste importanti novità per le pensioni.

Da non dimenticare poi le ultime e ultimissime notizie arrivate sempre dall’Ue nei confronti all’Italia sul mancato impiego di circa 4 miliardi di euro concessi al nostro Paese l’anno scorso per aumentare gli investimenti che, stando alle ultime notizie, non sono aumentati, con i relativi soldi che potrebbero essere stati impiegati per altri provvedimenti. L’attenzione sulla questione resta alta, con il rischio di ulteriori ripercussioni negative sui conti italiani, perché le ultime notizie prevedono anche una possibile doverosa restituzione di quanto percepito ma non speso per gli scopi definiti.

Attacco dai mercati, prospettive di elezioni subito e condizioni di rilancio di ulteriori novità per le pensioni

In questo contesto decisamente poco favorevole per l’Italia si inseriscono anche le ultime notizie sul declassamento del nostro Paese deciso dall’agenzia di rating Ficth e nuovi attacchi dai mercati sulla situazione di sofferenza degli istituti di credito italiani e sulla capacità di tenuta, e su un andamento dell’economia decisamente debole, lento, e anche tanto, nel percorso di ripresa. Si tratta di ultime notizie ben chiare e motivate dal fatto che l’Italia sembra sia bloccata, in una situazione di stagnazione in cui non vi è alcun rilancio volto al nuovo sviluppo dell’economia interno ed è proprio a causa di questa situazione di stagnazione che le ultime notizie punterebbero particolarmente sulla possibilità di andare ad elezioni subito, con tutti però i rischi che anche queste potrebbero comportare, a partire dal timore di ingovernabilità a causa di una maggioranza che si rivelerebbe poco forte e certa per l’attuale sistema di voto. Dovendo, dunque, definire un percorso di possibile verosimile ricrescita dell’Italia le tappe dovrebbero essere:

definizione di un sistema di voto nuovo omogeneo e condiviso da tutti per evitare il rischio ingovernabilità e la sicurezza di un nuovo esecutivo certo; definizione di programmi certi da rilanciare, comprendendo le principali misure per un concreto rilancio dell’economia, partendo proprio da novità per le pensioni importanti; elezioni; attuazione delle misure annunciate e promesse.

Proprio in virtù di elezioni subito, i diversi schieramenti politici si stanno riorganizzando sia internamente sia a livello di alleanza rilanciando, lo sottolineiamo, tutti novità importanti per le pensioni come quota 100 e quota 41 per tutti che, come più volte spiegato, attraverso un riavvio del ricambio generazionale a lavoro permetterebbero di dare nuova spinta reale a:

mercato dell’occupazione giovanile; produttività; consumi.