Crotone Milan streaming quando e come

Il sapore amaro della scorsa sconfitta maturata a San Siro contro l'Empoli avrà reso la settimana del Milan particolarmente insonne e nervosa. Il Milan, facendosi superare dall'Empoli di Martusciello ha, in un sol colpo, creato malcontento sia tra i tifosi rossoneri che tra quelli del Crotone.

Con l'ultima sconfitta contro l'Empoli, infatti, non solo il Milan non è riuscito a mettere altri tre punti di distacco tra lui e l'Inter, la diretta avversaria per l'acquisizione dell'ultimo slot libero che regala l'accesso all'Europa League; ma ha anche rovinato i piani del Crotone che davano per certa la sconfitta dell'Empoli e invece si ritrovano ancora a cinque punti dai toscani.

Il risultato? È che sia Milan che Crotone arrivano alla sfida con un unico imperativo: vincere. Infatti, se il Milan dovesse perdere nuovamente potrebbe rischiare seriamente il quinto posto e di veder volare via il sogno Europa League nelle ultime giornate dopo averlo accarezzato per gran parte del campionato. Il Crotone, di contro, con una sconfitta rischierebbe di non avere più la possibilità di superare l'Empoli e si ritroverebbe a dover programmare la prossima stagione in serie B.

Sfida vera, dunque, dove entrambe le squadre giocheranno con il sangue agli occhi con poche strategie e l'unico sano intento di vincere la sfida. Anche le due tifoserie stanno decidendo quando e come vedere in streaming la sfida tra Crotone e Milan.

Crotone Milan Pochi dubbi per Nicola

Pochi dubbi da sciogliere per il tecnico Nicola, fatta eccezione per l'eterno ballottaggio tra Stoian e Nalini, con il primo in leggero vantaggio sul secondo. Per quel che riguarda la fascia destra, Simy, pur essendo stato l'eroe durante la sfida contro la Sampdoria, dovrebbe riaccomodarsi in panchina per lasciare spazio a Trotta: probabile il suo impiego a gara in corso. Infine, occhi puntati su Falcinelli, il cui sinistro a giro sta cominciando a interessare i dirigenti dei club più importanti di Italia.

Crotone Milan Montella studia l'assetto anti Crotone

Sfida delicatissima per Montella che sta studiando l’assetto anti-Crotone tenendo a bada i fantasmi di una nuova Empoli. A rendere ancora più difficile la vita del tecnico napoletano sono le tre defezioni che rischiano di compromettere l'equilibrio della squadra.

Due calciatori sicuramente non potranno far parte della sfida, ovvero gli squalificati De Sciglio e Sosa che lasceranno il loro posto rispettivamente a Calabria e Locatelli, due giovani dalle belle speranze che però potrebbero aumentare il tasso di inesperienza che un po' caratterizza i rossoneri.

Oltre ai due squalificati, preoccupano le condizioni del difensore Romagnoli il cui impiego sarà deciso solo pochi minuti dal fischio di inizio. Al suo posto, già scalpita Paletta, ansioso di riprendersi la maglia da titolare.

Quando e come vedere Crotone Milan in streaming

Le soluzioni sono diverse. Per decidere quando e come vedere Crotone Milan in streaming esiste una vasta gamma di possibilità che la tecnologia moderna offre. Tra quelle più ricercate c’è senza dubbio quella rappresentata dai siti delle emittenti che operano fuori dall’Italia.

Anche se, su questa vicenda, non esiste un pronunciamento omogeneo dei tribunali europei e per questa ragione si può incappare in blocchi geografici che impediscono la visione dell'evento al di fuori dei paesi di origine.

Le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium (rispettivamente Sky Go e Mediaset Play) possono essere invece utilizzate da chi ha sottoscritto un abbonamento. Interessante l’offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni e consente, con la stessa qualità dell’emittente di Murdoch, di acquistare anche un singolo evento senza necessità di firmare un contratto di abbonamento.

Cresce sempre di più, infine, anche in Italia, la tendenza a sfruttare i siti dei bookmaker che però pongono dei limiti ben precisi come l’obbligo di iscriversi alla piattaforma, di aprire un conto online e di puntare con una certa frequenza.