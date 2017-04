Non ci sono solo i siti delle emittenti non italiane per vedere in streaming prove Gran Premi della Formula 1, ma anche quelli dei bookmaker.

C'è Sky che consente di vedere prove e gare della Formula 1. Lo fa proponendo ai suoi utenti tre possibilità. Le prime due sono riservate ai soli abbonati: si tratta della visione delle immagini in alta definizione e personalizzabile con il mosaico interattivo (principale, On board, Race Control, Tempi, Dati), e dello streaming per smartphone e tablet attraverso l'app Sky Go gratuitamente scaricabile. Poi c'è la piattaforma web Now TV, fruibile da tutti. Sebbene anche questa sia una soluzione a pagamento, non occorre stipulare alcun contratto con l'emittente.

Rai per lo streaming italiano Formula 1

Solo in seconda fila c'è la Rai che trasmette in chiaro, gratis e in streaming da PC, smartphone e tablet attraverso l'app RaiPlay solo una parte delle corse. Le prossime sono il Gran Premio di Monaco del 28 maggio, il Gran Premio d'Austria del 9 luglio, il Gran Premio di Gran Bretagna del 30 luglio, il Gran Premio d'Italia del 3 settembre, il Gran Premio di Singapore del 17 settembre, il Gran Premio degli Stati Uniti del 22 ottobre, il Gran Premio del Messico del 29 ottobre, il Gran Premio di Abu Dhabi del 26 novembre. Tutti gli altri appuntamenti sono proposti in differita.

Formula 1 streaming con i siti delle emittenti non italiane

Ci sono ancora alcun passaggi legali da chiarire e probabilmente fino alla fine di questa stagione che è iniziata nel migliore dei modi, non tutti i nodi saranno sciolti. In ogni caso, lo streaming della Formula 1 attraverso i siti delle emittenti fuori confine, rappresenta una opzione aggiuntiva. Qualche nome a cui fare riferimento?

In Austria con Österreichischer Rundfunk, in Birmania con Myanmar National TV, a Cipro con Cyprus Broadcasting Corporation, in Bosnia ed Erzegovina con Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, in Australia si può tentare con Special Broadcasting Service, in Croazia con Hrvatska radiotelevizija, in Cina con China Central Television, in Colombia con Radio Cadena Nacional, in Ecuador con RedTeleSistema, in Finlandia con Yleisradio Oy.

Non tutti i siti web, chiariamo, trasmettono le immagini in streaming per via di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza.

Portali bookmaker per vedere Formula 1 streaming

Non ci sono solo i siti delle emittenti non italiane per vedere in streaming i Gran Premi della Formula 1. Nel ventaglio delle possibilità finiscono anche quelli dei bookmaker. Non è scontata la possibilità di riuscire a vedere le corse in live streaming italiano, qualunque sia la piattaforma scelta è quasi sempre necessario essere iscritti, avere un conto aperto ed essere giocatori attivi. Si tratta insomma di limiti non aggirabili e con i quali occorre fare i conti.

Fra le tante app sulla Formula 1 per iPhone e iPad e smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android, segnaliamo ESPN F1 che propone il conto alla rovescia all'inizio della prossima corsa, i dettagli del circuito, le informazioni storiche e il calendario delle partenze affiancato da aggiornamenti e notizie, e naturalmente quella ufficiale quella ufficiale che mette a disposizione degli utenti classifiche di gara in diretta, notizie e video esclusivi, momenti salienti al termine della corsa, programmazione, team e posizioni dei piloti nel 2017.