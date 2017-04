Formula 1 streaming qualifiche e gara. Siti web. Come e dove vedere

C'è una soluzione interessante per vedere in streaming Formula 1 ed è esattamente quello delle piattaforme web delle emittenti non italiane.

Anche quest'anno Sky mette in campo tutta la sua macchina organizzativa per proporre il maggior numero di soluzioni per vedere in streaming prove e gare della Formula 1. C'è Sky Sport F1 HD, personalizzabile con il mosaico interattivo in alta definizione, con cui ciascun utente può scegliere il tipo di inquadrature che preferisce e variarle come vuole. C'è lo streaming da smartphone e tablet per i suoi abbonati con l'app Sky Go. Sebbene sia gratuitamente scaricabile sullo store del sistema operativo di riferimento, la sua fruizione è legata all'abbonamento al canale satellitare. E c'è lo streaming per tutti con la piattaforma web Now TV. In quest'ultimo caso è possibile acquistare anche piccoli pacchetti senza sottoscrivere alcun contratto con Sky.

Vedere Formula 1 streaming con i siti bookmaker

Di recente c'è chi propone di vedere in streaming i Gran Premi della vedere Formula 1 con uno dei tanti portali dei bookmaker. Viene proposto lo streaming sulle proprie piattaforme web, ma con una serie di limiti. A partire quello relativo alla non trasmissione di tutte le gare delle quattro ruote. In genere si tratta di una opportunità riservata a chi ha attivato un account ed è piuttosto vivace nelle puntate online. Per chi è un giocatore abituale si tratta tuttavia di una opzione in più per lo streaming.

Streaming italiano Formula 1

La Rai prova a stare al passo con lo streaming sul suo portale e attraverso l'app RaiPlay. Tuttavia la possibilità è limitata a un numero ristretto di corse. I prossimi appuntamenti coperti sono quelli del Gran Premio di Monaco del 28 maggio, del Gran Premio d'Austria del 9 luglio, del Gran Premio di Gran Bretagna del 30 luglio, del Gran Premio d'Italia del 3 settembre, del Gran Premio di Singapore del 17 settembre, del Gran Premio degli Stati Uniti del 22 ottobre, del Gran Premio del Messico del 29 ottobre, del Gran Premio di Abu Dhabi del 26 novembre. Le gare rimanenti vengono trasmesse in differita.

Siti delle emittenti non italiane per vedere in streaming Formula 1

C'è una soluzione interessante per vedere in streaming Formula 1 ed è esattamente quello delle piattaforme web delle emittenti non italiane. Tra i tanti esempi ci sono quelli

di Rajawali Citra Televisi Indonesia (Indonesia), di Makedonska Radio Televizija (Macedonia), di Radio Television of Kosovo (Kosovo), di Televicentro (Honduras), di Public Broadcasting Services Limited (Malta), di Raidió Teilifís Éireann (Irlanda), di Sanoma Media Netherlands (Paesi Bassi), di Radio Television Luxembourg (Lussemburgo), di Ellinikí Radiofonía Tileórasi (Grecia), di Sistema Nacional De Television (Paraguay).

I possessori di smartphone e tablet che per ragioni personali decidono di optare per la visione in mobilità, possono fare riferimento a una serie di app interessanti per rimanere aggiornati sulla gara e sull'andamento della stagione. C'è quella ufficiale Formula 1 timing e c'è ESPN F1 che propone il conto alla rovescia all'inizio della prossima corsa, i dettagli del circuito, le informazioni storiche e il calendario delle partenze affiancato da aggiornamenti e notizie. Tutte loro sono scaricabili per iPhone e iPad, smartphone e tablet equipaggiati con Android e Windows 10 Mobile.