Formula 1 streaming gratis diretta live

Sono varie le possibilità per seguire in streaming prove e gare della Formula 1. Solo Sky ne offre due: l'app Sky Go, gratuitamente scaricabile ma disponibile per i solo abbonati all'emittente satellitare e utile per seguire anche il resto della programmazione, per la visione in mobilità da smartphone e tablet; la piattaforma web Now TV per la cui fruizione, anche per brevi periodi di tempo, non è necessario sottoscrivere alcun contratto.

Formula 1: vedere streaming italiano

Seppur ristretto a un numero limitato di corse, anche la Rai propone la diretta web sul suo portale e attraverso l'app RaiPlay, liberamente scaricabile sia da iPhone e e iPad sia da smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android o Windows 10 Mobile. Nel dettaglio i prossimi appuntamenti con la diretta sono con il Gran Premio di Monaco del 28 maggio, il Gran Premio d'Austria del 9 luglio, il Gran Premio di Gran Bretagna del 30 luglio, il Gran Premio d'Italia del 3 settembre, il Gran Premio di Singapore del 17 settembre, il Gran Premio degli Stati Uniti del 22 ottobre, il Gran Premio del Messico del 29 ottobre, il Gran Premio di Abu Dhabi del 26 novembre. Occorre segnalare come comunque Viale Mazzini proporrà la differita di tutte le gare mancanti a distanza di alcune ore dalla loro fine.

Piattaforme delle emittenti fuori confine e streaming Formula 1

Lo streaming della Formula 1 passa anche dalle piattaforme delle emittenti fuori confine. Si tratta di una possibilità aggiuntiva da prendere in considerazione in vista del prossimo Gran Premio. Tanto per avere un'idea, tra le tante opportunità ci sono quelle

dell'Irlanda con Raidió Teilifís Éireann, dei Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, della Macedonia con Makedonska Radio Televizija, del Paraguay con Sistema Nacional De Television, del Lussemburgo con Radio Television Luxembourg, dell'Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia, del Kosovo con Radio Television of Kosovo, dell'Honduras con Televicentro, di Malta Public con Broadcasting Services Limited, del Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal.

Non tutti i siti trasmettono il live streaming per la presenza di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza ed è poi da chiarire la completa liceità di questa soluzione.

Vedere in streaming gratis Formula 1 con i siti dei bookmaker

Ecco poi che lo streaming gratis della Formula 1 può essere agganciato anche attraverso i siti di bookmaker. In pratica sono le stesse società che operano in Italia a proporre il live streaming dei Gran Premi sulle rispettive piattaforme web. Con alcune limitazioni, a iniziare da quelle relative alla non trasmissione di tutte le corse. E oltretutto, questa opzione è quasi sempre riservata a chi ha registrato un account ed è attivo nelle puntate online. Non bisogna essere giocatori occasionali solo per un giorno ma dimostrare una certa continuità. Fra le app per dispositivi mobile c'è quella ufficiale Formula 1 timing che fra i servizi mette a disposizione la diretta testuale e audio dei Gran Premi 2017. Altre soluzioni degne di nota sono Formula Sport - 2017 Calendar, Formula Sport Notizie e Race Calendar 2017.