Formula 1 2017 gare e prove in streaming Vedere

Sono numerose le possibilità per vedere in streaming da smartphone e tablet prove gare della Formula 1 2017. Solamente Sky mette sul piatto una doppia opportunità: l'app Sky Go, gratuitamente scaricabile da tutti ma disponibile per i solo abbonati all'emittente satellitare, per la visione da dispositivo mobile; la piattaforma web Now TV per la cui fruizione non è necessario sottoscrivere alcun contratto e né occorre installare una parabola. Attualmente è in vigore la promozione che permette di accedere alla programmazione delle quattro ruote a 9,99 euro.

Streaming italiano Formula 1 2017

Seppur ristretto a un numero limitato di corse, anche la Rai propone lo streaming sul suo sito e attraverso l'app RaiPlay. Le prossime gare da vedere in streaming sono quelle con il Gran Premio di Monaco del 28 maggio, il Gran Premio d'Austria del 9 luglio, il Gran Premio di Gran Bretagna del 30 luglio, il Gran Premio d'Italia del 3 settembre, il Gran Premio di Singapore del 17 settembre, il Gran Premio degli Stati Uniti del 22 ottobre, il Gran Premio del Messico del 29 ottobre, il Gran Premio di Abu Dhabi del 26 novembre.

Formula 1 2017 streaming con i portali delle emittenti non italiane

Per lo steaming di prove gare della Formula 1 2017, una soluzione alternativa è rappresentata dai portali delle emittenti non italiane. La questione assume in realtà caratteri controversi perché non tutti sono così convinti della liceità di questo modo per fruire del real time. Succede allora che in molti Paesi, le immagini non sono visualizzabili al di là dei confini nazionali per cui la ricerca del live streaming per gli utenti italiani può non rivelarsi immediata. A ogni modo, vala la pena tentare collegandosi

con l'emittente Ellinikí Radiofonía Tileórasi (Grecia), con l'emittente Cyprus Broadcasting Corporation (Cipro), con l'emittente Radio Cadena Nacional (Colombia), con l'emittente Georgia Public Broadcasting (Georgia), con l'emittente RedTeleSistema (Ecuador), con l'emittente China Central Television (Cina), con l'emittente Yleisradio Oy (Finlandia), con l'emittente Hrvatska radiotelevizija (Croazia), con l'emittente Zweites Deutsches Fernsehen (Germania), con l'emittente Televicentro (Honduras).

Vedere in streaming Formula 1 2017 sui siti dei bookmaker

Anche la visione in streaming Formula 1 2017 con i siti dei bookmaker sta prendendo piede anche in Italia. Ma non tutte le gare sono trasmesse con regolarità ed esistono dei paletti ben precisi che ne limitano la fruizione, come quelli relativi alla registrazione, all'apertura di un conto e all'essere giocatori attivi. In ogni caso, può rivelarsi una chance in più per prove e gare di questo fine settimana. Fra le app per iPhone e Pad, smartphone e tablet equipaggiati con Android o Windows 10 Mobile, c'è quella ufficiale Formula 1 timing che propone anche di seguire via testo e audio dei Gran Premi con tanto di trasmissione delle comunicazioni radio fra box e piloti. E ovviamente c'è quella ufficiale, ma il real time delle corse non è gratuito.