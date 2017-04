Formula 1 Russia streaming. Siti web. Dove e come vedere

Ferrari e Mercedes, certo, ma anche la Red Bull proverà a mettere becco in quello che, stando alle prime tre gare della stagione, sembra essere già un affare a due. Vedremo chi la spunterà in Russia

Dove e come vedere in streaming il Gran Premio Formula 1 in Russia anche con i siti web

La Formula 1 fa tappa in Russia per la prima tappa europea del grande Circo delle monoposto. Ferrari e Mercedes, certo, ma non solo. Anche la Red Bull proverà a mettere becco in quello che, stando alle prime tre gare della stagione, sembra essere già diventato un affare privato tra la scuderia con il Cavallino Rampante e quella con la stella a tre punte: ossia la conquista del titolo mondiale piloti e di quello costruttori.

Le prime sensazioni è che anche questa volta gli uomini in rosso e quelli in grigio possano contare su qualche cavallo in più rispetto alla concorrenza. Ed è la speranza, nemmeno troppo sottaciuta, per i tanti tifosi del Cavallino Rampante che sceglieranno di seguire quest’evento in streaming anche attraverso i siti web. Non importa solo dove e come vedere il Gran Premio. Ai ferraristi interessa la vittoria.

Streaming emittenti fuori dai confini nazionali

Tra le varie opzioni disponibili per chi sceglie di vedere in streaming il Gran Premio che si correrà in Russia, un gradimento elevato per la vasta platea che deciderà di usufruire di questa modalità, lo stanno riscontrando i siti delle emittenti che operano al di fuori dai confini nazionali.

Non sempre gli eventi prescelti potranno essere visti perché potrebbero subentrare i blocchi geografici che ne impediscono la visione al di fuori dei Paesi di origine. Questo a causa dell’assenza di pronunciamenti chiari ed inequivocabili da parte dei tribunali europei. Se non vi scoraggia questo particolare allora potreste provare con alcuni siti come per esempio:

Cyprus Broadcasting Corporation a Cipro; Zweites Deutsches Fernsehen in Germania; Radio Cadena Nacional in Colombia; Hrvatska radiotelevizija in Croazia; Österreichischer Rundfunk in Austria; Yleisradio Oy in Finlandia; Radiotelevizija Bosne i Hercegovine in Bosnia ed Erzegovina; Georgia Public Broadcasting in Georgia; RedTeleSistema in Ecuador; China Central Television in Cina.

Streaming gratis Formula 1 Russia

Ovviamente tra le diverse modalità per vedere lo streaming gratis del Gran Premio di Russia di Formula 1 non pochi sceglieranno l’alternativa offerta dalla Rai che però, attenzione, non manderà sempre live le immagini dei Gran Premi, ma soltanto la metà.

Quando sarà previsto il real time sarà l’utente potrà scegliere anche di vedere le immagini sia in maniera tradizionale comodamente seduto in salotto sul proprio divano, oppure sul sito ufficiale di Viale Mazzini. L’emittente di Stato ha anche creato una App che si potrà scaricare in maniera gratuita e darà la possibilità di avere sempre a portata di tap le informazioni che riguardano la stagione di Formula 1.

Tutte le altre corse saranno visibili gratuitamente con la sola differenza che le immagini verranno trasmesse in differita con uno slittamento di tre ore dallo start.

Formula 1 in Russia sui siti dei bookmaker

Una delle novità che sta riscuotendo sempre maggior successo, soprattutto tra chi ama il mondo delle scommesse, è quella dei siti dei bookmaker che, però non mandano le immagini di tutte le gare e spesso richiedono la registrazione alla piattaforma e l’apertura di un conto online, oltre alla necessità di dimostrare di essere giocatori attivi. Comunque questa rappresenta ugualmente una valida alternativa per quelli che non sanno ancora dove vedere il Gran Premio di Formula1 in Russia.

Ma per chi è alle prese con le scommesse si tratta senza dubbio di un'occasione aggiuntiva per il live streaming di cui tenere conto. Per chi cerca soluzioni alternative per iPhone e iPad e smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android, segnaliamo Official F1 App, attraverso cui avere gratuitamente a disposizione di tap classifiche, notizie e video esclusivi, momenti salienti al termine della corsa, programmazione, team e posizioni dei piloti nel 2017.