Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 i sei momenti cruciali per rilancio pensioni

Si va incontro a momenti che potrebbero rivelarsi cruciali, finalmente, per un concreto rilancio delle novità per le pensioni. Sei, stando alle ultime notizie, i momenti che potrebbero avere importante impatto sull’andamento di discussioni e decisioni relative a modifiche dell’attuale sistema:

esito del voto tedesco; esito del voto francese; votazione del nuovo segretario della maggioranza; votazione del segretario della Lega; definizione del nuovo sistema di voto ufficiale; ulteriori discussioni su iter economico con prospettive di elezioni subito.

Voto tedesco e voto francese e conseguenze per novità per le pensioni

Particolare importanza per un concreto rilancio delle importanti e ulteriori novità per le pensioni potrebbero averlo l’esito del voto della nuova cancelleria tedesca e l’esito del voto francese. Con la vittoria dei candidati attualmente in testa, gli effetti su eventuali novità per le pensioni ulteriori nel nostro Paese potrebbero essere certamente positivi. Se, infatti, la posizione del candidato francese Macron è di ulteriore rilancio di novità per le pensioni con abolizione dei regimi speciali per rendere tutti uguali e cancellare le attuali discriminazioni sociali, in una Francia dove, lo ricordiamo, il sistema pensionistico è decisamente meno rigido del nostro, con possibilità di pensione finale a 62 anni, che tra l’altro si vorrebbe anche abbassare a 60 anni, la candidatura di Martin Schulz alla cancelleria tedesca potrebbe aprire ulteriori prospettive di novità per le pensioni.

Con una sua eventuale vittoria, secondo le ultime notizie, si potrebbe andare incontro ad ammorbidimenti delle attuali austere politiche comunitarie, il che significherebbe aprire anche per il nostro Paese ulteriori margini di intervento che, viste le intenzioni del candidato in Germania di novità per le pensioni e l’occupazione, si orienterebbero sulle stesse strade. E si tornerebbe ad avvicinare la Comunità ai cittadini, attraverso la ripresa dei loro reali bisogni, con una maggiore libertà di budget per l’Italia e possibilità di elezioni subito che si farebbero sempre più concrete. Schulz, inoltre, è anche un sostenitore dell’assegno universale che, ricordiamo, la stessa Comunità ribadisce di introdurre in Italia, l’unico Paese insieme alla Grecia dove ancora manca.

Votazione del nuovo segretario della maggioranza e del segretario della Lega

Attenzione particolarmente puntata sulle ormai prossime votazioni sia del segretario della maggioranza sia del segretario del Carroccio. Stando alle ultime notizie, se le votazioni del nuovo segretario della maggioranza dovessero concludersi con la vittoria del candidato al momento in testa, cioè l’ex premier, contro gli sfidanti, ministro della Giustizia e governatore della Puglia, diventerebbe sempre più possibile l’ipotesi di una fine anticipata della legislatura attuale con elezioni subito e ben sappiamo ormai quanto le elezioni subito sarebbero ideali per un concreto rilancio delle novità per le pensioni importanti, come quota 100 e quota 41 per tutti, che sono sostenute, tra l’altro, da tutti e tre i candidati.

E decisamente importante sia in vista di possibili elezioni subito sia per un concreto rilancio delle profonde novità per le pensioni potrebbe essere anche il voto per la decisione del nuovo segretario o di conferma di quello uscente, con la definizione di nuovi accordi all’interno di un centrodestra che ha vissuto gli ultimi mesi in maniera decisamente turbolenta. Il centrodestra, e soprattutto l’attuale leader uscente del Carroccio, sostengono le novità per le pensioni, con particolare attenzione alla revisione totale dell’attuale sistema e alla novità per le pensioni di quota 100.

Nuovo sistema di voto e iter economico con prospettiva di elezioni subito

Nelle prossime settimane si tornerà a parlare in Aula del sistema di voto per la definizione di un testo ufficiale che sia poi in grado di portare ad elezioni subito ma senza rischio di ingovernabilità, per garantire, dunque, una maggioranza sicura. E la definizione di un nuovo sistema di voto così modulato potrebbe effettivamente aprire ancor più la strada verso elezioni subito, occasione tanto attesa da tutti gli schieramenti politici anche per rilanciare importanti novità per le pensioni tanto care ai cittadini ma anche tanto necessarie per una concreta nuova spinta a occupazione, produttività ed economia in generale. Nel frattempo, continueranno le discussioni sul nuovo iter economico, che, a questo punto, con un voto anticipato, difficilmente potrà contenere quelle importanti novità che tanto si attendevano come quota 100, ma potrebbe contenere solo contentini per poi rilanciare più importanti novità per le pensioni in vista delle elezioni.