Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 ennesimi budget per risolvere i finti problemi

Il grande problema del budget che da tempo si dice manchi per l’attuazione di profonde e importanti novità per le pensioni in realtà potrebbe essere visto come giustificazione per la mancanza di volontà da parte degli esponenti politici italiani di voler realmente modificare l’attuale sistema. Nonostante rigide e da sempre criticate, infatti, le attuali regole pensionistiche, che hanno allungato l’età pensionabile per tutti ed esteso a tutti il sistema contributivo di calcolo della pensione finale, riescono a garantire, secondo le stime fatte, ben 81 miliardi di risparmi fino al 2012.

Come ben evidente, si tratta di una somma cui difficilmente si può rinunciare, motivo per il quale, secondo molti, da tempo si va avanti con novità per le pensioni non strutturali e limitate che, però, si sono rivelate o si riveleranno inefficienti, viste solo come un inutile spreco di soldi. E stiamo parlando di:

novità per le pensioni con la staffetta, già in vigore ma molto poco richiesta;

novità per le pensioni con mini pensioni con e senza oneri e quota 41 ad essa collegata, che non dovrebbero riscuotere molto successo, considerando i tanti paletti che prevedono.

Mancanza di budget finto problema e impatto su novità per le pensioni

Risulta dunque un finto problema la mancanza di budget, nonostante l’Italia non disponga di grandi risorse economiche da poter investire in interventi di grande portata, perché se si volesse davvero i soldi si potrebbero recuperare da una serie di misure che sono già state elencate e rilanciate anche dalle ultime notizie, solo poco tempo fa riprese anche dall’attuale premier, ma che nel corso del tempo sembrano rimanere mere parole. Ogni volta che se ne parla, puntualmente poi si fa dietrofront. E stiamo parlando di misure come:

lotta all’evasione fiscale e alla corruzione; revisione della spesa pubblica; tagli di agevolazioni fiscali e alcune stesse tipologie di pensioni, come baby pensioni, o pensioni di invalidità che sottraggono miliardi di euro per truffe che continuano a perpetrarsi ai danni dell’ente di gestione delle pensione; estensione della fatturazione elettronica a tutti, che secondo le stime porterebbe 41 miliardi di euro di risparmi.

Ma anche senza attuare queste misure, che comunque oltre che a recuperare nuove risorse economiche servirebbero anche per ristabilire equilibrio sociale, basterebbe considerare i due budget al centro delle ultime notizie e ultimissime, vale a dire l’investimento miliardario destinato al rilancio delle imprese, che per i tecnici dell’Economia servono per rilanciare concretamente l’economia italiana mentre per altri non sono di stimolo alla ripresa, e i 21 miliardi di euro del fondo di solidarietà comunitario destinato all’attuazione di misure di sostegno per i cittadini. Stando alle ultime notizie, proprio dalla cancellazione degli incentivi alle imprese (che comunque hanno detto di continuare a fare investimenti anche senza alcun incentivo), per cui le stime hanno parlato di circa 10 miliardi di euro di risparmi, potrebbe ripartire l’attuale esecutivo che secondo le ultime notizie sarebbe ancora alla ricerca di soldi da destinare a misure per i cittadini, da assegno universale per tutti a novità per le pensioni.

Cifre necessarie per assegno universale e novità per le pensioni

Del resto 10 miliardi per esempio basterebbero tanto per l’introduzione dell’assegno universale per tutti, quanto per quota 100 o quota 41 per tutti. Le stime del costo di queste tre novità per le pensioni parlano chiare:

10 miliardi di euro per l’assegno universale; 7 miliardi di euro circa per la novità per le pensioni di quota 100; 5 miliardi di euro circa per la novità per le pensioni di quota 41 per tutti.

Perché, dunque, continuare a temporeggiare quando i sistemi di recupero di ulteriore budget chiaramente ci sono e l’attuazione di queste novità per le pensioni finalmente farebbe tirare un sospiro di sollievo ai lavoratori stessi? A questo punto è stato chiaramente spiegato come a voler temporeggiare e costantemente rimandare sia la volontà politica, o meglio, la sua mancanza. Perché a parole son tutti bravi ma i fatti poi mancano. E a dimostrazione di questa linea ci sono le diverse proposte che nel tempo sono state avanzate da diversi protagonisti.

Le diverse proposte della novità per le pensioni di quota 100

Sono, infatti, tre le proposte di novità per le pensioni quota 100 che potrebbero essere vagliate:

proposta del presidente del Comitato ristretto; proposta della Lega; proposta dell’ente di gestione delle pensioni.

La proposta di novità per le pensioni di quota 100 del presidente del Comitato ristretto per le pensioni permetterebbe di andare in pensione con 62 anni di età con 35 anni di contributi e penalizzazioni crescenti in base all’anno di uscita anticipata dal lavoro rispetto all’attuale soglia dei 66 anni e sette mesi, per cui il lavoratore potrebbe andare in pensione in pensione a partire da 60 anni di età con 40 di contributi, 61 di età con 39 di contributi, 62 anni con 38 di contributi e così via purchè la somma finale di età anagrafica e contributiva dia come risultato finale 100.

La quota 100 della Lega prevede la stessa logica della precedente, cioè somma di età anagrafica e contributiva che dia 100, ma con una base di partenza di 35 anni di contributi o dei 58 anni di età, per cui si potrebbe andare in pensione a 58 anni di età e 42 di contributi, a 59 anni di età e 41 di contributi, o andare in pensione con 35 anni di contributi e 65 anni di età, o con 36 anni di contributi e 64 di età, 37 di contributi e 63 di età, e così via. Infine, la quota 100 dell’ente di gestione delle pensioni sarebbe strettamente legata al quoziente familiare prevedendo l’uscita sempre da 60 anni di età e 40 anni di contributi, ma con penalità comprese tra il 4% e il 12%, in base all’anno di anticipo in cui si decide di lasciare il lavoro e oneri decrescenti in base, ovviamente, al quoziente familiare.