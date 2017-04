Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Antoci, Cuperlo, Martina

Le recenti posizioni di Antoci, Cuperlo e Martina su corsa alla segreteria e conseguenze eventuali per rilancio di importanti novità per le pensioni

Nella corsa alla nuova segreteria della maggioranza sono diversi gli esponenti politici che stanno sostenendo i tre diversi candidati, ex premier, ministro della Giustizia e governatore della Puglia, con le ultime notizie che si concentrano soprattutto sulle priorità rilanciate dai tre candidati e che, stando a quanto riportano le ultime notizie, porrebbero nuovamente al centro degli interessi necessità e bisogni della gente.

Ne è una dimostrazione il nuovo rilancio, da parte di tutti e tre di novità per le pensioni e assegno universale che, ricordiamo, per l’ex premier, non dovrebbe rappresentare solo una erogazione di soldi a chi è rimasto senza occupazione e senza pensione, ma dovrebbe essere strettamente collegato alla ricerca concreta di un nuovo impiego o alla frequentazione di corsi di specializzazione o formazione professionale proprio per il reinserimento del singolo nel mondo occupazionale.

Le ultime posizioni di Antoci e conseguenze per novità per le pensioni

Grande sostenitore della candidatura del governatore della Regione Puglia, Giuseppe Antoci, presidente del Parco dei Nebrodi, secondo cui il presidente della Puglia rappresenta la migliore fiducia di rilancio della maggioranza insieme all'idea di legalità, puntando su novità che rispondano concretamente alle richieste di cambiamenti da parte dei cittadini, da novità per la scuola, con un nuovo sistema di valorizzazione dei docenti italiani, a misure sociali per il sostegno dei più indigenti, a novità per le pensioni che permetterebbero anche di rilanciare l’occupazione giovanile, sostenendo i più giovani. Antoci, insieme al governatore della Puglia, lancia una sorta di ticket, puntando sopratutto su provvedimenti contro la mafia e per il rilancio del Mezzogiorno.

Le ultime affermazioni di Cuperlo e impatto su novità per le pensioni

A sostegno della candidatura del ministro della Giustizia, di cui potremmo definire il braccio destro, Gianni Cuperlo auspica un nuovo equilibrio politico necessario e importante per portare avanti quei provvedimenti necessari per spingere concretamente la ripresa economica italiana, attraverso anche quelle importanti novità per le pensioni che, come abbiamo spesso ripetuto, potrebbero rappresentare un reale volano alla ripresa dello sviluppo economico del nostro Paese, tramite rilancio di occupazione giovanile e produttività.

Non è certo la prima volta che Cuperlo esprime il suo favore all’attuazione di profonde novità per le pensioni: critico, da sempre, nei confronti delle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 limitate, che, a suo dire, potrebbero rivelarsi inefficaci e un inutile spreco di denaro, proprio Cuperlo, l’anno scorso, è stato l’unico senatore a muoversi realmente con la definizione di un documento scritto, in occasione delle discussioni sul testo unico, per il rilancio di novità per le pensioni a Palazzo Madama. Documento che, però, poi è letteralmente caduto nel dimenticatoio.

Le ultime affermazioni di Martina e conseguenze su novità per le pensioni

Non solo Antoci-governatore della Puglia: le ultime notizie parlano, infatti, anche di un ticket ex premier-ministro Martina per una nuova gestione della maggioranza con attenzione, in modo nuovo e condiviso. Il ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, ha sempre sostenuto l'ex premier e nella nuova corsa alla segreteria la mozione tra i due è quella che maggiormente rappresenta la carta dei valori dello stesso schieramento che, stando a quanto riportano le ultime notizie, punta soprattutto sulla formazione di una classe dirigente giovane e competente, con l’intento di un concreto rilancio della produttività che sarebbe anche risultato dell’attuazione di quelle importanti novità per le pensioni, come quota 100, che permetterebbero di avviare un ricambio generazionale a lavoro.