Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 dopo Macron, Schulz per il rilancio pensioni

Macron e Schulz: l’importanza delle due personalità nella Comunità, cosa potrebbe cambiare e conseguenze per novità per le pensioni

La posizione del candidato francese Macron nei confronti delle novità per le pensioni e non solo, nel caso di vittoria contro la sfidante del Front National, nella corsa all’Eliseo, potrebbe rappresentare un’ottima occasione di rilancio delle novità per le pensioni importanti e profonde anche in Italia. Ma non solo: con la candidatura di Martin Schulz alla cancelleria tedesca le possibilità di cambiamenti reali potrebbero farsi sempre più concrete. Soprattutto nel caso in cui riuscisse a vincere contro l’attuale cancelliera.

Si tratta di ultime notizie certamente buone, perché potrebbero aprire nuove prospettive di lavoro su diverse importanti questioni nel nostro Paese, proprio a partire dalle novità per le pensioni, anche se è triste dover pensare che per cambiamenti positivi concreti bisogni sperare nelle particolari evoluzioni delle situazioni estere perché significa che nel nostro Paese non esiste un vero e forte leader capace di far valere la posizione sua e dell’Italia nel contesto comunitario.

Dall’altra parte, però, proprio perché siamo inseriti nel contesto comunitario, è lecito aspettarsi condizionamenti esterni, del resto, molti dei nostri miglioramenti, stando a quanto riportano le ultime notizie, sono arrivati proprio grazie all’appartenenza alla Comunità come:

costituzione di una unione doganale per la libera circolazione di persone e merci attraverso le frontiere comunitarie senza alcun dazio; nascita del mercato unico; definizione di ulteriori forme di tutela del lavoro; nuove norme in tema di concorrenza, diritti personali, diritti civili.

Posizione di Schulz e importanza per rilancio di novità per le pensioni

Se per l'ex premier la vittoria di Macron al voto francese potrebbe avere il grande vantaggio di dar forza al cambiamento comunitario, rendendo le attuali politiche meno rigido e potendo così aprire ulteriori margini di intervento anche nel nostro Paese, non meno importanza avrebbe la vittoria di Schulz in Germania. Le due 'nuove' personalità di spicco in una futura Comunità avrebbero infatti, secondo le ultime notizie, la possibilità di tornare ad avvicinare in modo particolare la stessa Comunità ai cittadini, cercando di rispondere ai loro bisogni e alle loro esigenze in prima battuta. Ma servirebbe, allo stesso tempo, un nuovo grande progetto per il futuro comunitario, in cui definire priorità, appunto, per ridare slancio a crescita reale e innovazione della stessa Comunità. Al centro degli interessi, i cittadini, che dopo le vicende di questi ultimissimi anni sperano qualcosa cambi in meglio. E forse le posizioni di Schulz nella importante Germania potrebbero rappresentare spiragli verso quei cambiamenti positivi auspicati da tempo.

Novità per le pensioni e assegno universale per tutti sono tra le misure che Martin Schulz, candidato alla cancellerie tedesca, ha intenzione di rilanciare. Stando a quanto riportano le ultime notizie, Schulz starebbe mettendo a punto un nuovo programma di rilancio dell’occupazione e di misure assistenziali per i più indigenti, dimostrando di aver già dato il via ad una nuova strategia per rilancio di occupazione e pensioni, andando oltre le austere politiche comunitarie, il che potrebbe rappresentare un chiaro vantaggio anche per il nostro Paese, soprattutto all’indomani delle ultime notizie da parte della Comunità