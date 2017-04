Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Mattarella, Rosato, Fico

Elezioni subito sì o elezioni subito no: si tratta di un quesito che ultimamente sta facendo parecchio discutere il mondo politico che, come riportano le ultime notizie, lavora già in alcuni casi in vista di elezioni subito che potrebbero diventare sempre più possibili con la vittoria dell’ex premier alle votazioni delle primarie della maggioranza. Ma le posizioni sulla possibilità di andare ad elezioni subito sono piuttosto contrastanti e il primo a dire no senza la definizione di un sistema di voto prima è il presidente della Repubblica.

Le ultime affermazioni del presidente Mattarella e conseguenze per novità per le pensioni

Prima la definizione di un nuovo sistema di voto e poi elezioni: questo il monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in recenti affermazioni ha ribadito la non necessità per lui di andare ad elezioni subito, rinviandole alla naturale scadenza dell'attuale legislatura, cioè nel 2018. Per Mattarella, dunque, l’urgenza è quella di provvedere prima a mettere a punto il nuovo sistema di voto sia per Montecitorio sia per Palazzo Madama, e solo dopo pensare ad nuove elezioni.

E non si tratta di una posizione nuova: Mattarella aveva già affermato tempo fa di essere contrario ad elezioni subito per permettere all’Italia di mantenere gli impegni in programma, sia a livello interno, sia a livello comunitario ed evitare di sconvolgere una stabilità attuale seppure molto precaria. Ma l’esito delle votazioni della segreteria della maggioranza potrebbe aprire un nuovo scenario per l’attuale legislatura e la politica in generale. E si tratta di un nuovo eventuale percorso che, come confermano le ultime notizie, potrebbe essere importante per un rilancio delle novità per le pensioni. E’ ormai noti, infatti, come elezioni subito potrebbero rappresentare l’occasione ideale di rilancio delle importanti e attese novità per le pensioni che, stando alle ultime notizie, sarebbero già in tutti i programmi dei diversi schieramenti.

Le recenti affermazioni di Rosato e impatto su novità per le pensioni

D’accordo con la posizione del presidente Mattarella anche il capogruppo della maggioranza a Montecitorio, Ettore Rosato, che avrebbe espresso pieno sostegno alle priorità definite dal presidente, invitando a chiudere in maniera prioritaria la questione della definizione di un nuovo sistema voto subito dopo le votazioni per la nuova segreteria della maggioranza. E questa definizione darebbe poi la possibilità di andare ad elezioni subito senza alcun ulteriore stop dal presidente Mattarella. La maggioranza che sostiene l’ex premier, del resto, punta ad anticipare il voto e forse anche le ultime notizie su una mancata reale definizione del nuovo iter economico ancora molto generico è la dimostrazione di come si stia effettivamente pensando alla possibilità di andare ad elezioni subito.

Le ultime posizioni di Fico e ripercussioni su novità per le pensioni

Anche il deputato pentastellato Roberto Fico sostiene quanto affermato dal presidente Mattarella, ricordando la proposta organica del sistema di voto definito dall’Alta Corte e che secondo i pentastellati potrebbe essere benissimo estesa anche a Palazzo Madama, per la definizione di un sistema omogeneo per entrambe le Aule e andare quindi ad elezioni. E lo stesso Fico ha sottolineato come solo i pentastellati abbiamo presentato una proposta di sistema di voto valida, ora in commissione, pronta dunque alla discussione in tempi brevi per arrivare alla sua definizione in tempi altrettanto stretti e dare al Paese la possibilità finalmente di poter eleggere i propri rappresentanti all’esecutivo. Gli stessi pentastellati sarebbero pronti a correre verso la direzione di nuove elezioni, alla conquista di sempre più consensi, voti ed elettori, ripartendo dai tempi particolarmente più cari ai cittadini, come novità per le pensioni, tra novità per le pensioni di quota 100 e quota 41 per tutti, o anche abbassamento dell’età pensionabile per tutti a 62 anni, all’introduzione dell’assegno universale per tutti, come grande misura di sostegno sociale per tutti coloro che si ritrovano in condizioni di grosse difficoltà, rimasti senza occupazione ma anche senza pensione.