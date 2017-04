Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 il duplice rischio elezioni subito e alleanze

Nuove alleanze ed elezioni subito per un concreto rilancio delle importanti novità per le pensioni: situazione attuale e rischi possibili

E’particolarmente concitato e ricco di discussioni il mondo politico di quest’ultimo periodo tra primarie del centrosinistra, dibattito su elezioni subito, attesa per l’esito del voto transalpino che potrebbe avere importante impatto sul nostro Paese e l’andamento delle strategia di lavoro sia a livello interno che a livello comunitario.

Rischi di elezioni subito e di alleanze

Andare ad elezioni subito, come spesso ribadito, potrebbe rappresentare l’occasione ideale di rilancio di importanti provvedimenti, particolarmente cari ai cittadini, tra cui le stesse importanti novità per le pensioni che, invece, continuano ad essere rimandate per mancanza, si dice, di budget. Il problema, però, è che, primo grande rischio di elezioni subito e nuove alleanze, se non si mettono a punti programmi definiti e punti da affrontare, le alleanze potrebbero rivelarsi inutili, uno specchio per le allodole e una copertura per le cose non fatte, su cui potrebbero ricadere nuove colpe una volta arrivati al potere. Il secondo rischio è che con il sistema attuale, che per forza obbliga ad alleanze tra diversi schieramenti politici, si potrebbe non avere stabilità e governabilità. Dunque, se è vero che elezioni subito sono fondamentali per superare lo stallo attuale, è anche vero che per superare il rischio delle alleanze inutili, stando alle ultime notizie, è necessario cambiare il sistema di voto e definirne uno omogeneo e che sia condiviso da tutti.

Elezioni subito tra riorganizzazioni interne e nuove alleanze

Mentre si discute del nuovo sistema di voto e si cerca di capire se si andrà davvero ad elezioni subito, le ultime notizie confermano movimenti interni ai diversi schieramenti politici, tra riorganizzazioni e definizioni di programmi su cui puntare, ma anche movimenti in vista di possibili nuove alleanze, alcune anche inedite e inaspettate, proprio per la garanzia di una maggioranza sicura in caso di anticipo del voto, in modo da scongiurare il rischio di ingovernabilità. Stando a quanto riportano le ultime notizie, le possibili alleanze che sembrerebbero prospettarsi sono:

una grande alleanza tra centrodestra e centrosinistra, che secondo le ultime notizie sarebbe stata pensata per contrastare il dilagante consenso che stanno ottenendo i pentastellati; possibile nuova alleanza tra scissionisti e pentastellati, anche se in merito non vi è alcuna conferma.

Considerando le posizioni di ognuno di questi schieramenti politici, la certezza è che, come confermano le ultime notizie, ci sarebbe in ogni caso un rilancio delle novità per le pensioni importanti, come:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza oneri; novità per le pensioni di revisione del meccanismo di agganciamento dell’età pensionabile alle probabilità di vita; aumento delle pensioni più basse; introduzione dell’assegno universale.

Le ultime notizie, infatti, confermano un prepotente ritorno dell’urgenza di revisione dell’attuale sistema per sbloccare il mondo occupazionale e l’economia italiana al momento decisamente bloccata, E per farlo, lo abbiamo già ripetuto diverse volte, serve ripartire da quelle novità per le pensioni necessarie per rendere più ‘morbide’ le attuali regole pensionistiche e permettere un ricambio generazionale a lavoro, tra lavoratori più anziani, oggi costretti a rimanere occupati sempre più a lungo, che finalmente potrebbero collocarsi a riposo, e conseguente ingresso dei più giovani nel mondo occupazionale, con conseguente nuova spinta a produttività e consumi.