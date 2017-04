Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Paragone, Giordano, Palladino

Mentre il dibattito previdenziale sulle novità per le pensioni continua e i diversi schieramenti politici sono pronti a rilanciare le importanti novità per le pensioni come quota 100 e quota 41 per tutti, soprattutto in vista di elezioni subito, perché considerando quanto siano particolarmente care ai cittadini, permetterebbero di riconquistare fiducia, consensi e voti, tre giornalisti ed ed esperti di pensioni hanno scritto tre libri per capire la verità sulle novità per le pensioni necessarie

Le ultime affermazioni di Paragone e impatto su novità per le pensioni

Nel suo ultimo libro ‘Gang Bank’ il giornalista Gianluigi Paragone spiega perché crede più nel pubblico che nelle privatizzazioni, analizzando gli effetti dell'intreccio di interessi tra esponenti istituzionali e istituti di credito, intrecci che, riassumendo, potremmo dire che emergono anche in quelle ultime novità per le pensioni di mini pensione con gli oneri travestite da possibilità di pensione anticipata, comunque limitata nella sua platea. Nel suo libro, Paragone invita i cittadini a non piegarsi di fronte ad ogni cosa imposta dall’esecutivo solo perché, come ha ironizzato, ce lo chiede la Comunità, e sottolinea che il titolo del suo libro, ‘GangBank’, altro non indica che un sistema ormai troppo in voga in Italia che non fa altro che sottrarre soldi ai cittadini, a partire proprio dagli istituti di credito, e che sarebbe stato generato anche dalla forte perdita dell’occupazione che si è verificata negli ultimi anni, che ha ridotto in condizioni di indigenza le persone e che è stata accompagnata da una contestuale crescita delle richieste di prestiti.

Chiara la riflessione cui induce Paragone: le ultime novità di mini pensione con oneri non fanno altro che travestirsi da novità positiva per i cittadini che, però, chiedendola non farebbero altro che finire nel vortice del turbinio dei prestiti da cui a guadagnarci continuerebbero ad essere solo gli istituti di credito, considerando che, come ormai ben sappiamo, sulla restituzione dalla mini pensione dovrà essere calcolato il tasso di interesse da restituire, appunto, agli istituti di credito. E così facendo la pensione non è più il diritto riconosciuto, ma una sorta di inganno.

Le ultime affermazioni di Mario Giordano e conseguenze per novità per le pensioni

A raccontare ulteriori verità sul mondo delle pensioni, il giornalista mario giordano con il suo 'Vampiri', libero nel quale punta il dito contro le ricche pensioni degli alti esponenti istituzionali che, stando alle ultime notizie da lui riportate, negli ultimi anni sarebbero notevolmente aumentati e non solo per gli esponenti politici ma anche per magistrati, banchieri, giornalisti, prelati. Una casta che, a guard bene i numeri di Italia, sembrerebbe sottrarre risorse economiche invece necessarie per poter soddisfare tutti. Non solo chi gode di grandi benefici.

Perchè l'Italia descritta da Giordano è quella dei cittadini comuni che, stando alle attuali norme pensionistiche, dovranno lavorare fino a tardi per percepire sì e no mille euro al mese. Netti. Ed è così che l'Italia sprofonda sempre più nel baratro di una forte diseguaglianza che alla maggior parte degli italiani non lascia scampo. Analizzando questa situazione, a dir poco scandalosa, potremmo dire che per realizzare quelle attese importanti novità per le pensioni positive per tutti, punto di partenza dovrebbe essere una revisione delle ricche pensioni, che permetterebbero, come spesso spiegato, tanto di ristabilire equità sociale quanto di recuperare quelle risorse necessarie per attuare ulteriori profonde novità per le pensioni per tutti.

Le ultime posizioni di Palladino e impatto su novità per le pensioni

In ultimo, riportiamo un’ennesima analisi sul mondo pensionistico italiano condotta da giornalista Giovanni Palladino nel suo libro ‘La vera verità sulle pensioni’. Palladino predica nel suo scritto la necessità di raccontare la verità, che considera assolutamente indispensabile per andare avanti. E sulle pensioni, la sua verità è che lo Stato nel corso del tempo ha scagliato a far credere ai cittadini che la pensione pubblica avrebbe potuto essere garantita a tutti livelli e invita lo stesso esecutivo ad ammettere di aver sbagliato: sbagliato far pensare di poter credere in un sistema in realtà non sostenibile per tutti, che ha generato sfiducia e incertezza e il risultato è la condizione pensionistica in cui tanti oggi si ritrovano, il mancato versamento di contributi previdenziali da tutti coloro che dovrebbero e nella misura in cui dovrebbero. Il problema, anche per Palladino, sono i più ricchi che, in un sistema civile, non dovrebbero dipendere completamente dallo Stato, lasciando, dunque, che ulteriori risorse vengano destinate a chi effettivamente ne avrebbe più bisogno.