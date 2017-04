Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 Riunione forze sociali-esecutivo, Ddl Concorrenza, Elezioni Segreteria

Gli appuntamenti dei prossimi giorni si preannunciano importanti e interessanti per capire le intenzioni sul prossimo futuro tanto per l’attuazione di eventuali ulteriori novità per le pensioni quanto per lo scenario politico generale dell’Italia. Attenzione puntata in particolar modo su:

prossima riunione tra forze sociali ed esecutivo; voto sul Ddl Concorrenza; elezioni per la segreteria della maggioranza.

Nuove riunioni tra esecutivo e forze sociali e momento successivo per novità per le pensioni

Le ultime notizie confermano la nuova riunione di giovedì tra esecutivo e forze sociali per il momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni. Secondo le notizie, le ulteriori novità per le pensioni che potrebbero essere discusse sono:

novità per le pensioni di revisione di diverse tipologie di pensioni stesse e in base alla tipologie di attività che si svolge; novità per le pensioni di revisione delle probabilità di vita; novità per le pensioni con definizione della pensione di garanzia per i giovani.

Nulla al momento per novità per le pensioni di quota 100, nonostante gli stessi tecnici ne abbiano tempo fa una nuova analisi di fattibilità, e novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza oneri che, nel caso di elezioni subito, potrebbero essere rilanciate in quel momento per conquistare nuovi consensi ed elettori, considerando che si tratta di quelle importanti novità per le pensioni che i cittadini in realtà attendono più di ogni altra.

La decisione di non prevede al momento novità per le pensioni di quota 100 e quota 41 per tutti potrebbero anche derivare dal fatto che il Dicastero dell’Occupazione, come riportano le ultime notizie, abbia pensato ad un taglio delle imposte sull’occupazione proprio per dar nuova spinta al lavoro giovanile, anche se da un punto di vista di costi si tratterebbe di una misura più costosa, per cui servirebbero ben 15 miliardi di euro a fronte di 7 miliardi di euro circa per la novità per le pensioni di quota 100 e 5 miliardi di euro circa per la novità per le pensioni di quota 41 per tutti.

Voto sul Ddl Concorrenza e prime concrete novità per le pensioni



Prima della riunione tra esecutivo e forze sociali, sarebbe stato fissato, secondo le ultime notizie, il voto sul Ddl Concorrenza. La data di voto dovrebbe essere quella di mercoledì ma in merito non vi è ancora alcuna certezza. Secondo le ultime notizie, però, la certezza è che comunque entro dieci giorni, dopo quasi due anni di lavoro, dovrebbe finalmente essere approvato. E potrebbe rappresentare il primo provvedimento di questo esecutivo contenente effettive novità per le pensioni. Come, infatti, confermano le ultime notizie, il Ddl Concorrenza, come più volte spiegato, prevede, tra gli altri provvedimenti, anche una novità per le pensioni collegata ai fondi pensione, e cioè la possibilità di pensione anticipata, nel caso di disoccupazione da lungo tempo, per tutti coloro che sono iscritti alle singole casse di categoria, come medici, giornalisti, avvocati, commercialisti, avvocati, e che potrebbero anticipare la pensione riscattando quanto versato effettivamente fino alla richiesta di uscita.

Elezioni per la segreteria della maggioranza e conseguenze per novità per le pensioni

Un ulteriore spinta a nuovi impegni per l’attuazione di importanti novità per le pensioni potrebbe arrivare dall’esito delle elezioni per la nuova segreteria della maggioranza e in particolar modo, secondo le ultime notizie, se dovesse vincere l’ex premier. Stando agli ultimi sondaggi, sarebbe ancora lui in testa e con una sua vittoria la tenuta dell’attuale legislatura sarebbe a rischio. Nonostante diverse voci, tra cui quella dell’autorevole presidente della Repubblica, abbiano invitato a non andare a elezioni subito senza prima aver definito certamente un nuovo sistema di voto omogeneo per Montecitorio e Palazzo Madama e condiviso da tutti, la prospettiva di anticipare il voto con la vittoria dell’ex premier si farebbe sempre più vicina.

E le elezioni subito, come spesso spiegato, secondo molti rappresentano la migliore occasione per un concreto rilancio di quelle importanti e profonde novità per le pensioni tanto richieste e tanto attese dagli stessi cittadini. Ogni schieramento politico, per conquistare voti ed elettori, è infatti pronto a rilanciarle e sarebbe finalmente l’occasione per arrivare ad una loro concreta approvazione, perché deludere poi le attese significherebbe davvero una forte perdita di credibilità oltre che la possibilità di scatenare vere e forti proteste da parte dei cittadini, oggi decisamente sempre più stanchi di promesse mai mantenute.