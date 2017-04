Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 i reali condizionamenti dell'Ue

La prospettiva di contrarietà dell’Ue nei confronti del nostro Paese sulla possibilità di introduzione di novità per le pensioni sembra rivelarsi decisamente diversa da quella di cui si è sempre parlato finora: secondo le ultime notizie, infatti, il motivo per cui da tempo si continua a rimandare l’introduzione di importanti novità per le pensioni, come quota 100 e quota 41 per tutti, nel nostro Paese più che la contrarietà dell’Ue sarebbe la reale mancanza di volontà da parte del nostro esecutivo di voler procedere all’approvazione di tali novità. I motivi potrebbero essere diversi:

mancanza di budget necessario; indecisione sulle stesse novità per le pensioni importanti, strutturali e universali da attuare; risparmi da 81 miliardi di euro che le attuali norme pensionistiche riusciranno a garantire, secondo le stime, fino al 2021.

Si tratta di una cifra decisamente consistente cui difficilmente l’esecutivo rinuncerà, come del resto fatto dal precedente esecutivo. Non dimentichiamo, infatti, che l’ex premier a inizio carica aveva detto di essere decisamente favorevole e pronto all’introduzione di importanti novità per le pensioni, senza stravolgere l’attuale struttura, tanto da aver dato il via a minime novità per le pensioni come:

novità per le pensioni con la staffetta; novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 ad essa collegata; novità per le pensioni con ricongiunzioni gratuite.

Situazione attuale e condizionamenti da Ue

Il punto, però, è che la particolare attenzione ai conti pubblici da sempre data dall’Ue non rappresenta l’unico ostacolo all’attuazione di importanti novità per le pensioni nel nostro Paese, soprattutto alla luce delle ultime notizie che riportano una sorta di nuovo rilancio dall’Ue sulla necessità di introduzione di novità per le pensioni che, come più volte spiegato, sarebbero una certa via di rilancio dell’occupazione giovanile da tempo richiesta dall’Ue a tutti i Paesi europei. Sarebbe, infatti, importante dare nuova spinta al mercato del lavoro secondo quanto sottolineato dall’Ue e ben sappiamo che le profonde novità per le pensioni di revisione dell’attuale sistema rappresenterebbero una giusta soluzione per rilanciare il mondo del lavoro giovanile, dando conseguente nuova spinta anche a produttività e consumi. E si tratterebbe di vantaggi che avrebbero l’ulteriore merito di avviare, come confermano le ultime notizie, un nuovo ciclo economico decisamente positivo, che potrebbe essere capace di ridurre il debito pubblico italiano.

Del resto, se, in generale, gli europei chiedono all'Europa nuovi e importanti interventi per le novità per le pensioni, occupazione e diritti sociali, è chiaro che gli italiani, che ‘subiscono’ il sistema previdenziale più rigido d’Europa, sono in prima fila nelle richiesta di novità per le pensioni. E paradossalmente proprio quella Ue che si diceva contraria all’attuazione di profonde novità per le pensioni nel nostro Paese, ora secondo le ultime notizie starebbe richiedendo novità per le pensioni ma anche introduzione dell’assegno universale, misura sociale che tra l’altro è già in vigore in quasi tutti gli altri Paesi europei. Mancano Italia e Grecia.

Nuova strategia Ue per rilanciare ulteriori e importanti novità per le pensioni

I nuovi richiami dall’Ue, come spiegato dalle ultime e ultimissime notizie, sarebbero arrivati proprio perché ci si sarebbe resi conto della situazione di blocco e stagnazione economica e occupazionale che nel nostro Paese sono il risultato anche delle attuali regole pensionistiche che obbligano i lavoratori più anziani a rimanere impiegati sempre più a lungo, tagliando fuori dal mercato del lavoro i più giovani, affossando, contemporaneamente, anche produttività e consumi. Per invertire questa tendenza, sappiamo ormai bene, bisognerebbe muoversi verso novità per le pensioni strutturali e universali per tutti come:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti; novità per le pensioni di revisione delle probabilità di vita.

A queste novità per le pensioni si dovrebbe aggiungere l’assegno universale, anche e soprattutto per adeguamento dell’Italia al modello europeo, considerando che, come detto, questa forma di sostegno sociale è già presente negli altri Paesi comunitari. Nonostante i vantaggi che le novità per le pensioni porterebbero, sia in termini di rilancio occupazionale e relativi effetti, sia in termini di risparmi, l’Italia, dopo le ultime vicende, ha perso sempre più credibilità agli occhi della stessa Ue, quindi per essere totalmente affidabili dovremmo presentare alla stessa Ue, come del resto già anticipato qualche tempo fa da alcuni esponenti politici, delle certificazioni esterne che dimostrino la reale e concreta convenienza delle novità per le pensioni di quota 100 e di quota 41 per tutti.