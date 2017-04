Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 riprende momento successivo rilancio pensioni

Al via momento successivo di confronto su ulteriori novità per le pensioni: cosa aspettarsi e ultime notizie su problemi da superare

All’indomani della presentazione della prima stesura del nuovo documento di programmazione economica, ci si avvia verso le prime discussioni del momento successivo di analisi delle ulteriori novità per le pensioni che, come si era detto qualche settimana fa, potrebbero rientrare nelle prossime stesure dello stesso documento di programmazione economica ma di cui in questi ultimi giorni non si è per nulla parlato. Le ultime notizie, invece, confermano una ripresa dell’argomento a partire da giovedì prossimo.

Ripresa di discussioni e confronti per momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni

Da giovedì prossimo, dunque, secondo quanto riportano le ultime notizie, dovrebbero riprendere, o meglio, prendere avvio i nuovi confronti tra esecutivo e forze sociali per il momento successivo di analisi sulle ulteriori novità per le pensioni, come si spera, dovrebbero finalmente diventare realtà entro la fine dell’anno. Stando alle ultime notizie, la ripresa delle discussioni dovrebbe interessare novità per le pensioni come:

novità per le pensioni di revisione delle probabilità di vita; novità per le pensioni di revisione di diverse tipologie di pensioni stesse e in base alla tipologie di attività che si svolge; novità per le pensioni con definizione della pensione di garanzia per i giovani.

Le ultime notizie confermano che si sarebbe potuta riprendere anche la discussone sulla nuova analisi di fattibilità per la novità per le pensioni di quota 100 così come quella dell’introduzione dell’assegno universale ma sembra che entrambe le misure non rientreranno nei confronto del momento successivo. Una decisione che dipende, fondamentalmente da due problemi:

l’intenzione di voler procedere innanzitutto con un nuovo taglio delle imposte sulle attività, che però ha portato nulla al momento, rivelandosi decisamente fallimentare; instabilità dell’esecutivo.

Con particolare riferimento al taglio delle imposte per l’occupazione, misura che richiederebbe, secondo le stime circa 15 miliardi di euro, ci si chiede come mai si preferisca investire una somma così sostanziosa in un provvedimento che potrebbe nuovamente deludere piuttosto che investire soldi, e anche minori, in novità per le pensioni di quota 100 e di quota 41 per tutti che richiederebbero, rispettivamente, 7 miliardi di euro circa e 5 miliardi di euro circa.

Necessità attuali e urgenza di ulteriori novità per le pensioni concrete

A questo punto, all’ordine del giorno, bisognerebbe stabilire un iter di lavoro che riveda l’intera situazione in merito alle novità per le pensioni, soprattutto considerando che, come detto a inizio pezzo, già un bel po’ di tempo fa era stato promesso l’inserimento di ulteriori novità per le pensioni nel documento economico finale, o quanto meno almeno una delle importanti novità per le pensioni finora richieste, cosa che, però, stando alle ultime notizie, al momento, risulta decisamente difficile accada realmente.

E’ tuttavia necessario che si vada oltre, che si faccia finalmente qualcosa di concreto in tal senso per rispondere una volta per tutte e in maniera soddisfacente alle richieste dei lavoratori che ormai da oltre due anni chiedono modifiche dell’attuale sistema troppo rigido. E probabilmente un concreto spiraglio di revisione delle pensioni potrebbe aprirsi nel caso in cui si andasse ad elezioni subito. Resta, però, da capire come si evolveranno le diverse situazioni, sia da un punto di vista politico, sia da un punto di vista prettamente di discussione delle novità per le pensioni, nonché di budget, che sappiamo essere un grosso ostacolo all’attuazione delle profonde novità per le pensioni.