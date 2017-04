Test Invalsi 2017: preparazione, risultati prima e seconda prova italiano e matematica primaria 3 e 5 Maggio 2017. I migliori siti

Si avvicina l'appuntamento con le nuove Prove Invalsi: ecco una selezione di siti utili sia per la preparazione e sia per i risultati.

Tutto pronto per il doppio test Invalsi 2017. Più esattamente mercoledì 3 maggio è il turno della prova d'italiano (II e V primaria) e venerdì 5 maggio quello della prova di matematica (II e V primaria). Anche quest'anno, non appena disponibili, noi di businessonline.it pubblicheremo con tempestività i testi integrali con le relative soluzioni. La rilevazione degli apprendimenti di base mediante il test Invalsi prende le mosse dalla volontà di dotare il Paese di un sistema di valutazione dei risultati conseguiti dalla scuola in linea con le esperienze più avanzate a livello internazionale. E così quest'anno l'obiettivo è duplice: migliorare l'efficacia della scuola per le fasce più deboli della popolazione scolastica e fare emergere e diffondere le esperienze di eccellenza presenti nel Paese.

Test Invalsi 2017: i migliori siti

Utili indicazioni e informazioni sul test Invalsi 2017 arrivano anche dai portali orizzontescuola.it, studenti.it e scuolazoo.com, esclusivamente dedicati al mondo della scuola. Un ampio speciale sulle prove Invalsi con tanti di consigli e suggerimenti utili è presente sul sito skuola.net, tra i più consultati in ambito scolastico. Le prove non si pongono in antitesi con la valutazione formativa e sommativa quotidianamente realizzata all'interno delle scuole, ma rappresentano un punto di riferimento esterno per integrare gli elementi di valutazione esistenti. Nonostante i limiti delle prove standardizzate, queste offrono la comparabilità dei risultati conseguiti dagli alunni e dalle scuole. Tuttavia è fondamentale che le prove Invalsi tengano in considerazione le condizioni e le caratteristiche degli studenti oggetto di analisi periodica, puntando a fornire anche valutazioni di valore aggiunto.

Preparazione prima e seconda prova italiano e matematica primaria

Questi sono comunque i giorni per potersi esercitare in vista del test Invalsi 2017 e come al solito il web è lo strumento privilegiato per farlo in maniera efficace. Sono numerosi i siti che propongono l'intero archivio delle prove degli anni precedenti con tanto di possibilità di simulazione. Utile materiale per esercitarsi in vista del test è presente sul sito engheben.it. Non c'è bisogno di caricare il test, stamparlo e modificarlo, ma basterà rispondere online alle domande e vedere la correzione al termine la prova. Un'altra opportunità è rappresentata dal sito della casa editrice Zanichelli così come un sicuro punto di riferimento per le prove 2017 è il sito dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione.

Fra i portali più consultati c'è proveinvalsi.net, sito indipendente di aiuto a studenti e insegnanti. La procedura da seguire è molto semplice: basta scegliere la tipologia di scuola, di classe e l'anno dalle categorie e cliccare sul relativo link. In aggiunta è possibile personalizzare la prova con domande scelte. Da segnalare come siano presenti oltre 600 test differenziati per gli alunni diversamente abili suddivisi per classe, area di apprendimento, specifica disabilità. L'intera procedura si svolge online e al termine del test è possibile conoscere in tempo reale il risultato.