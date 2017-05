Auguri Festa della Mamma: frasi, email, disegni da scrivere su biglietti e inviare cellulari Facebook e Whatsapp

Come fare gli auguri per la Festa della Mamma con frasi e biglietti da condividere anche su Facebook e Whatsapp

La Mamma. Da Shakespeare a Napoleone Bonaparte passando per Ungaretti, Victor Hugo Oscar Wilde, sono in tanti quelli che lo hanno fatto. Poeti, scrittori, musicisti, condottieri hanno conservato sempre, al pari dei semplici viandanti sul percorso accidentato dell’esistenza terrena, uno spazio nella stanza più intima del proprio cuore per lei. Per la Mamma.

Dedicando a quest’essere dolce come un angelo e forte come una roccia pensieri, canzoni, romanzi. La Mamma: un concentrato di amore, energia, pazienza, laboriosità come non ce ne sono al mondo. Alcuni ritengono, a ragione, che le mamme siano il motore stesso dell’esistenza.

E non solo per il loro esclusivo potere di generare. Ma anche perché questo dono di donare la vita, evidentemente, aggiunge qualcosa in più rispetto alle donne che, che per scelta o per cause naturali, non seguono questa strada.

Pronti a celebrare nel miglior modo possibile, mettendosi in scia di questi illustri predecessori, per scrivere pensieri da dedicare per gli Auguri per la Festa della Mamma? Pensare alle frasi da scrivere sui biglietti e da condividere sui cellulari attraverso i social più popolari come Facebook e Whatsapp sembra la maniera migliore per entrare nel giusto clima di questa Festa.

Frasi ed email per Auguri Festa della Mamma

Con predecessori così illustri, per scrivere frasi ed email per gli Auguri della Festa della Mamma potrebbe venire la tremarella. Ma cimentarsi con i propri sentimenti, in un’occasione e per una persona così speciale come la Mamma, può fare solo bene.

Attenzione a non riciclare troppo e ad aggiungere sempre un pensiero originale che poi è quello che le Mamme di tutto il mondo si aspettano dai loro figli. Con i quali il legame è talmente profondo da soprassedere su eventuali strafalcioni. Per questo. È il momento di iniziare con le frasi di Auguri per la Festa della Mamma.

Ho preso i miei auguri, li ho avvolti in una carta fatta di dolcezza e fortuna, e li ho messi sulle ali di un angelo. Da angelo ad angelo è più facile intendersi. Ti voglio bene Mamma e tanti Auguri per la tua festa. Mamma mi hai insegnato l'ironia. Ti ricordi quando mi dicevi “Prova a ridere e ti faccio piangere io” oppure la resistenza “Non ti alzi finché non fai scomparire quello che hai nel piatto”. E ancora la logica “Perché lo dico io, ecco perché”. Ecco perché non potrei fare mai a meno di te. Auguri! A te, solo a te, cara Mamma, dono la mia anima, il mio cuore, il mio sorriso, la mia paghetta. A proposito, questo mese riceverò il doppio, vero? Auguri alla mamma più generosa del mondo. Le Mamme sono grossi alberi che danno frutti in tutto l'arco della loro vita. E se penso a te, mammona mia, che bello, l'umanità non morirà mai di fame. Mamma, sei proprio come il vino: più invecchi e più migliori, visto che non hai più le stesse forze di una volta: pensa, ora posso finalmente scorrazzare libero per casa, senza essere colpito da una ciabatta volante! Ah, dimenticavo: tanti auguri. Mamma, dici che c'è la crisi… auguri. Ops, per risparmiare avrei dovuto scrivere un punto esclamativo, al posto dei punti di sospensione. Mamma, nel mio cuore occupi un posto speciale, proprio vicino alla Playstation. Auguri Mammina mia. Perfino Totò diceva che chi ha la mamma è ricco e non lo sa. Ogni tanto, aiutami a sapere cara mamma. Auguri per la tua Festa. Può lavorare 30 ore al giorno, dirigere più persone come se fosse la cosa più naturale al mondo, e non mostra mai stanchezza. Ha una forza sovrumana. Ha sempre la risposta giusta alla domanda che non hai ancora fatto, sa prevedere il futuro e fa scappare i cattivi: non è Wonder Woman. E allora chi è? La Mamma!!! Auguri! La missione delle madri non è la procreazione, ma la preoccupazione. Almeno oggi goditi la tua festa. E Auguri di cuore.

Biglietti per Festa della Mamma su Facebook e Whatsapp

Le frasi di Auguri, di cui abbiamo pubblicato solo un estratto della vasta raccolta che abbiamo pensato appositamente per voi, possono inoltre essere scritte anche sui biglietti che sceglierete appositamente per la Festa della Mamma. Non solo in formato cartaceo, ma anche in quello digitale che potrà essere poi inviato facilmente attraverso i social più popolari come Facebook e Whatsapp.

Un modo che senza dubbio faciliterà le operazioni soprattutto nel caso la Mamma sia lontana e non raggiungibile nel giorno della sua festa. Ci sono alcuni siti che potrebbero tornare utili, dai quali attingere ispirazione come pinterest.com, sharefaith.com, photobucket.com, lovethispic.com, lovethispic.com, freepik.com, abcnews.go.com, mothersdayimageswishes.com, uberhumor.com.