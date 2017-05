Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 accelerazioni coalizioni e convergenze

Coalizioni e convergenze in vista di elezioni subito, ultime notizie su movimenti politici e impatto su novità per le pensioni

Come se le nuove elezioni fossero già state fissate: sembra sia questa l’atmosfera politica che si respira nei diversi schieramenti e le ultime notizie sono abbastanza chiare. Si discute, si pongono condizioni, limiti e paletti, si sceglie, si accelera su alleanze e nuove possibili convergenze in vista di elezioni che, stando al quadro dell’attuale situazione, sembrerebbero esser state già fissate. In realtà le ultime notizie parlano esclusivamente di una ipotesi di andare alle urne prima della naturale fine dell’attuale legislatura, nulla di certo, nulla di definito, soprattutto considerando che manca ancora un sistema di voto condiviso e omogeneo per Montecitorio e Palazzo Madama e le ultime notizie dal presidente della Repubblica che ha invitato a rimandare il voto.

Accelerazioni di ricostruzioni del centrosinistra, possibili alleanze e impatto su novità per le pensioni

Sappiamo bene che l’ipotesi di elezioni subito potrebbe rivelarsi decisamente importante per un concreto rilancio delle novità per le pensioni più importanti e richieste come quota 100 o quota 41 per tutti perché permettere agli schieramenti politici di puntare su un tema molto caro ai cittadini cercando di conquistare maggiori consensi ed elettori. E l’ipotesi di elezioni subito potrebbe diventare ancor più verosimile con la vittoria dell’ex premier alle nuove votazioni per la segreteria della maggioranza. E proprio in vista di elezioni subito le ultime notizie confermano nuovi movimenti in direzione di aperture, coalizioni e nuove possibili convergenze.

Si parte dalla posizione dell’ex premier che, stando alle ultime notizie, avrebbe aperto ad una nuova possibile coalizione con il leader del centrodestra che, dal canto suo, secondo quanto riportano le ultime notizie, sarebbe a lavoro anche per cercare di ricucire un ‘rapporto’ con Lega e in tal senso cresce la curiosità per capire quali saranno le decisioni che risulteranno dall’appuntamento del prossimo 21 maggio, quando saranno in programma le elezioni del segretario, decidendo quindi la conferma di quello uscente o eleggendone uno nuovo. Stando alle ultime notizie, non dovrebbero però esserci problemi di organizzazione interna al centrodestra perché alle prossime elezioni amministrative di giugno si presenteranno tutti insieme.

Grande coalizione tra centrodestra e centrosinistra e importanza per rilancio su novità per le pensioni

Le ultime notizie sono piuttosto chiare: ricucire una grande coalizione trasversale tra centrosinistra e centrodestra per contrastare la nuova avanzata dei pentastellati e assicurare una maggioranza sicura nel caso di elezioni politiche subito. Ma se cosi davvero fosse il primo passo da compiere sarebbe dover definire i singoli punti su cui lavorare e da rilanciare, come tagli e revisioni di bonus e agevolazioni fiscali, e cambiamenti peggiorativi, anche in riferimento ad alcune tipologie di pensioni, come baby pensioni, pensioni di invalidità, per recuperare soldi da reimpiegare in ulteriori misure positive per tutti, novità per le pensioni comprese.

La rinnovata grande coalizione tra centrodestra e centrosinistra potrebbe rivelarsi vincente se, a differente della precedente che non ha portato ad alcun reale miglioramento, piuttosto che costituirsi come mera mossa di potere per governare eliminando i pentastellati, si lavorasse davvero per il bene dei cittadini, come del resto ribadito anche dalle ultime notizie relative tanto al leader dell’attuale maggioranza, che secondo le ultime e ultimissime notizie avrebbe posto al centro della sua nuova attenzione principalmente le famiglie, tanto al leader del centrodestra. Entrambi, poi, favorirebbero tanto l’introduzione dell’assegno universale, collegato però alla ricerca attiva di una nuova occupazione, quanto l’introduzione di novità per le pensioni importanti, strettamente collegate al rilancio dell’occupazione giovanile.

Riorganizzazione del centrosinistra: situazione attuale, posizioni e conseguenze per novità per le pensioni

Nel frattempo, lo stesso ex premier starebbe pensando a nuove aperture nei confronti di quel nuovo Mpd e nei confronti dell’ex sindaco di Milano che ne avrebbe avviato il progetto, escludendo però dalle intenzioni di nuove convergenze possibili quella parte di centrosinistra che portato alla rottura e alla scissione della maggioranza. E ha annunciato, tra l’altro in condivisione con quanto portato avanti finora con il nuovo Mpd dall’ex sindaco di Milano, la proposta di un nuovo piano per i prossimi cinque anni, che parte da una riduzione delle imposte, questa volta per le famiglie. Dopo aver, infatti, sottolineato quanto fatto dal suo esecutivo per le imprese, l’ex premier ha chiaramente ribadito la necessità di concretare ora l’attenzione sulle famiglie, soprattutto con figli, e sulle donne.

Posizione dei pentastellati e ultime notizie su possibili alleanze con parte del centrosinistra

Chiude, invece, ad ogni possibile convergenza con altre forze politiche il leader dei pentastellati che, come riportano le ultime notizie, ha chiaramente spiegato il progetto di superare il 40% previsto in caso di voto, ottenendo così la governabilità, senza necessità di doversi alleare con nessuno. Il problema è che si tratta di un obiettivo difficile da raggiungere. E, stranamente, ad aprire a possibili nuove convergenze con i pentastellati è una parte del centrosinistra degli scissionisti. Ma i pentastellati, dal canto loro, inaspettatamente, potrebbero chiedere ‘aiuto’ alla Lega che, come emerge dalle ultime notizie, non starebbe più attaccando e, nell’ottica di un lavoro per il bene dei cittadini, la convergenza tra pentastellati e Lega sarebbe decisamente ottima, soprattutto per quanto riguarda quelle novità per le pensioni che entrambe gli schieramenti vogliono del tutto rivedere, con:

modifiche generali dell’attuale sistema; novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti; novità per le pensioni di revisione delle ricche pensioni delle alte cariche pubbliche.

L’ex sindaco di Venezia, dal canto suo, poi, secondo quanto riportano le ultime notizie, consapevole della realistica possibilità di una rinnovata grande alleanza tra centrodestra e centrosinistra, per evitare di dar potere ai pentastellati, ha invitato questi ultimi ad aprire a nuove convergenze per la definizione di un quadro politico diverso da quello che si prospetterebbe con la nuova unione di centrodestra e centrosinistra.