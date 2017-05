Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 41 scenari da vittoria segreteria per rilancio pensioni

Dopo la vittoria per la segretaria il rilancio di ulteriori e importanti novità per le pensioni connessioni ad elezioni subito: cosa aspettarsi e come

Cosa succede con la vittoria dell'Ex Premier nella corsa alla segreteria e quale impatto può avere per le novità per le pensioni anche dopo le sue ultime affermazioni fatte dopo la riconquista della sua leadership?

La situazione non è lineare come sembra e vi sono differenti possibili direzioni che si possono delineare anche con le affermazioni nelle ultime notizie e ultimissime e che in ogni caso andranno a condizionare le novità per le pensioni reali e profonde e per tutti, tra le prirità al momento più sentite dagli italiani

I tanti segnali che ancora vi sono per elezioni subito e rilancio novità per le pensioni

Uno degli scenari che più facilmente si immaginava dopo le primarie erano una velocizzazione verso le elezioni e i segnali in questo senso sono ancora numerosi

- aperture e ripresa del dialogo per sistema che consenti governabilità sia della maggioranza che dalle opposizioni

- richieste del Presidente della Repubblica nel fare questo e velocemente.

- testo in via di sviluppo che dovrebbe iniziare ad essere votato tra meno di 30 giorni

- scontro sempre più forte tra l'attuale esecutivo e la maggioranza che lo sostiene non solo, benchè sia la parte più importante, ma anche dell'ala degli scissionisti e di Ap

- un documento economico con una bozza molto generica approvata senza cifre e numeris esatti e neppure iniziative chiare e non stiamo parlando delle novità per le pensioni

- scontro anche personale tra il segretario e alcuni dei suoi nell'esecutivo come il Responsabile del Dicastero dell'Economia e quello dello Sviluppo, ma non solo

- divergenze nelle ricette e nelle strategie da attuare, nelle priorità fondamentali sia per il rilancio delle iniziative, dove vi sono anche le novità per le pensioni vere per tutti del momento successivo delle pensioni che, comunque, con molta fatica va avanti nelle ultime notizie e ultimissime, sia per sistemare gravi problemi come quello della compagnia nazionale di bandiera.

La variabile del passare del tempo come condiziona le novità per le pensioni

Il vero problema, però, è che con il passare del tempo il nuovo segretario può ricostruire meglio la sua leadership e creare quelle alleanze non tanto con gli schieramenti come ha affermato (ma ci crediamo poco) ma con le singole persone.

E' un fatto, però, che la sua vittoria anche al di sopra delle attese come numero di votamti totali possa riavviacinare il progretto di un centro-sinistra unito almeno in una conferederazione. Ma ad occhio, ci vuole del tempo, anche se tutto, da un momento all'altro potrebbe subire una accelerazione per i motivi sopra visti.

E il tempo che passa, come stanno affermando nelle ultimissime notizie e ultimissime alcuni suoi fedelissimi sembra giocare a favore del Premier che non dovrebbe neppure, se non facecesse caderel'esecutivo, affrontare anche un iter economico a ottobre-novembre difficilissimo.

E qui rientra in gioco anche la posizione della Comunità e delle vittoria delle elezioni di Macron e di quanto spazio di budget, potrebbe, anche in via confidenziale, essere assicurato allo stesso segretario che se ne avesse molto più del previstp per fare una buona campagna elettorale su cui, poi, basare il prossimo iter, potrebbe essere fortemente spinto ad elezioni.



I differenti scenari che si delineano e i riflessi per le novità per le pensioni

A questo punto si possono disegnare differenti scenari per capire cosa potrebbe succedere a cui sono legate le novità per le pensioni subito:

- Rimpasto dell'esecutivo per dargli maggiore forza e cercare già di fare un iter economico di rilancio seppur non straordinario con delle novità per le pensioni, almeno una del cosidetto secondo momento per le pensioni di cui sta proseguendo pu tra mille difficoltà ben evidenziate nelle ultime notizie e ultimissime l'iter delle riunioni per avere le basi per cercare di vincere nella normale fine legislatura.

- Sostenere fortemente con alcune scelte basate nel cercare consenso le amministrative (comprese alcune novità per le pensioni magari con aperture più ampie a mini pensionie quota 41 o ad altre piccole novità per le pensioni immediate) che si terranno a a breve. A quel punto una vittoria importante con numeri importanti potrebbe decidere il nuovo segretario a scendere in campo per elezioni subito a Settembre-Ottobre come in Germania.

E' da sottolineare, comunque, che in tutti questi scenari è fondamentale una ripresa forte, anche guidata dallo stesso segreterio e da alcuni di suoi uomini, magari non in maniera evidente, ma anche sì per fa vedere di essere capace di governare, una ripresa capace di superare lo stallo attuale di tutte le iniziative.

E nello stesso tempo, non si può sottovalutare il carattere dello stesso Premier, capace di fare calcoli, ma non sempre con una pazienza così forte e molte volte mneno cauto e, appunto, calcolatore di quello che potrebbe essere. Tra l'altro con alkcuni elementi dell'esecutivo fondamentali come i responsabilid el Dicastero dello Sviluppo e soprattutto del Tesoro sono ai minimi termini e anche le stretegie e le ricette per rilanciare le iiniziative, le priorità stesse individuate non trovano convergenza, così come come risolvere calcuni problemi (si evda chiaramente quello della compagnai di bandiera).

Elezioni subito sì o no e i riflessi per le novità per le pensioni



Elezioni subito, dunque? A pancia dopo questa vittoria potremmo anche dire di sì e sarebbe assolutamente positivo per le vnotià per le pensioni vere e profonde visto che tutti gli schieramenti le hanno tra le priorità e le elezioni si vincerebbe anche con il rilancio di metodi per tutti rilevanti proprio per le pensioni su cui sia il centro-destra che l'opposizione di sinistra e e i Pentastallati sono propronti a giocarsela

Con la mente, se ci mettiamo a ragionare, c'è meno certezza, ma ci sono delle variabili e delle indizi che aprono, comunque, ancora a questa possibilità e che sid evono sviluppare entro una trentina di giorni.

E, comunque, se pure non ci fossero elezioni subito, un cambio di passo è assolutamente necessario e molto più realistico ora anche in vista di quel processo di riconquistare il consenso perso.