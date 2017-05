Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Pedretti, Biondelli, Simoni

Ci si avvia alla concreta ripresa del momento successivo di confronto e analisi di quelle ulteriori novità per le pensioni che, come si diceva qualche tempo fa, avrebbero dovuto, o dovrebbero ancora, rientrare nella versione finale del nuovo documento di programmazione economica. Stando a quanto si diceva, infatti, il nuovo iter economico avrebbe dovuto contenere ulteriori novità per le pensioni ma considerando la presentazione della sua prima stesura agli inizi del mese, dati i tempi stretti, il loro inserimento sarebbe stato rimandato alle successive stesure dello stesso documento. E le ultime notizie parlano di una ripresa dei lavori in tal senso a partire da giovedì prossimo. Le ultime notizie parlerebbero di una ripresa delle discussioni su novità per le pensioni come:

novità per le pensioni di revisione delle probabilità di vita; novità per le pensioni di revisione di diverse tipologie di pensioni stesse e in base alla tipologie di attività che si svolge; novità per le pensioni con pensione di garanzia per i giovani.

Le ultime affermazioni di Pedretti e impatto su novitàà per le pensioni

Particolarmente in attesa dell’avvio del momento successivo di analisi e confronto sulle ulteriori novità per le pensioni, Ivan Pedretti della Cgil, da sempre convinto dell’urgenza di novità per le pensioni importanti che vadano ben oltre le novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 che si preparano ad entrare in vigore ma che sono ancora troppo limitate e ristrette per poter rendere la vita più semplice a tutti i lavoratori. Pedretti, come confermano le ultime notizie, sostiene ormai da tempo la necessità di revisione dell'attuale sistema, spiegando che per rilanciare l’occupazione giovanile, e di conseguenze avviare un nuovo ciclo economico produttivo, sia necessario abbassare l’età pensionabile che oggi costringe i lavoratori più anziani a rimanere a lavoro sempre più a lungo, lasciando fuori dal mondo del lavoro i più giovani che rappresentano, in realtà, la grande risorsa su cui puntare per dare nuova spinta a produttività ed economia in generale.

Le ultime posizioni della Biondelli e conseguenze per novità per le pensioni

Dal canto suo, il sottosegretario al Dicastero dell’Occupazione, Franca Biondelli, secondo le ultime notizie, pur confermando l’avvio di nuove riunioni con le forze sociali per discutere di ulteriori novità per le pensioni, ha chiaramente affermato di sostenere la nuova intenzione di riduzione delle costo delle imposte sull’occupazione per i neo occupati, misura per cui, come riportano le ultime notizie, servirebbero circa 15 miliardi di euro, che potrebbero rivelarsi ancora una volta un investimento errato se poi i risultati saranno quelli ottenuti dalle nuove norme per l’occupazione introdotte dal precedente esecutivo. Ci potrebbe essere ancora il tempo, forse, di cambiare direzione e investire una somma inferiore per la novità per le pensioni di quota 100, per cui servirebbero circa 7 miliardi di euro, e per la novità per le pensioni di quota 41 per tutti, per cui servirebbero invece circa 5 miliardi di euro.

Le ultime affermazioni di Simoni e conseguenze per novità per le pensioni

Anche il tecnico Marco Simoni, secondo le ultime notizie, da sempre contrario alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, che a suo dire contribuiranno solo a far ulteriormente salire il debito pubblico, si prepara all’avvio del momento successivo di analisi delle ulteriori novità per le pensioni che per i tecnici avrebbero dovuto, o dovrebbero ancora, contemplare la novità per le pensioni di quota 100. E’ stato proprio il responsabile dei tecnici, già qualche mese fa, ad annunciare di essere disposto ad una nuova analisi tecnica di fattibilità della quota 100, ancora considerata la migliore novità per le pensioni per tutti. Ma al momento le ultime notizie non parlano della novità per le pensioni di quota 100 tra quelle da discutere nel momento successivo.