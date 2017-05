Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 mance per elezioni amministrative in arrivo

Prossime possibili misure in arrivo in vista delle prossime elezioni amministrative di giugno e cosa aspettarsi per novità per le pensioni

Mentre da settimane si parla dell’eventualità di elezioni subito, nonostante il monito del presidente della Repubblica di primaria definizione di un nuovo sistema di voto definitivo, mentre i diversi schieramenti politici lavorano in direzione di nuove alleanze e convergenze proprio in vista di un voto anticipata e per la garanzia di una maggioranza sicura, mentre si attendono gli esiti ufficiali delle votazioni per la segreteria della maggioranza, le ultime notizie confermano anche impegni verso le prossime elezioni amministrative che si terranno l’11 giugno.

E in vista di nuove elezioni amministrative, quasi puntuali, arrivano anche ultime notizie relative a quelle che potremmo definire mance elettorali per il recupero di consensi e voti dai cittadini, misure che, nel breve periodo, potrebbero sembrare positive ma che, in realtà, non rappresentano vere e proprie novità strutturali positive per tutti.

Possibili mance elettorali in arrivo e rilancio novità per le pensioni

Si è tanto ritardato nella definizione degli atti finali relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensione con e senza oneri e di quota 41, si è tanto parlato di mancanza di budget per andare oltre con ulteriori novità per le pensioni ben più importanti delle attuali approvate, ed ora, secondo le ultime notizie, proprio in vista delle prossime elezioni amministrative, proprio entro questo mese arriveranno, stando a quanto annunciato, tutti gli atti finali sulle novità per le pensioni di mini pensione e quota 100 e si riprenderanno le discussioni tra esecutivo e forze sociali per l’avvio del momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni. Le ultime notizie, in particolare, riferiscono dell’arrivo a breve del decreto per mini pensione con oneri e di quello relativo alla quota 41 collegata alla mini pensioni senza oneri alla Consulta e alla Corte dei Conti per le dovute verifiche contabili.

Tra le altre novità possibili in arrivo un ulteriore allargamento della platea di beneficiari della quota 41: le ultime notizie in merito specificano che, terminato il primo periodo di invio di domande per l’accesso alla quota 41, è possibile che venga estesa la lista di categorie di persone che potranno accedervi, molto dipenderà da budget che, però, stando a quanto si pensa, dovrebbe avanzare e se così non fosse spunta l’ipotesi di aggiunta di altri 100 milioni di euro con la prossima manovra, a condizione che non cada l’attuale esecutivo, o con il prossimo iter economico correttivo comunitario, per cui ci saranno ulteriori 60 giorni di possibili cambiamenti in Aula e proprio prima delle elezioni.

Mance elettorali ma ancora nulla di concreto per le novità per le pensioni

E’, dunque, possibile che si possano aprire nuovi spiragli per ulteriori provvedimenti che sarebbero importanti per i cittadini ma che vengon visti solo come contentini che non porterebbero a nulla di effettivamente nuovo e ulteriore sulle novità per le pensioni, considerando anche che le stesse ultime novità per le pensioni di mini pensione con e senza oneri e di quota 41 non sono vere e proprie novità per le pensioni ma sono considerate misure indennitarie, considerando che:

non sono automatiche ma per averle bisogna inviare apposita domanda all’ente di gestione delle pensioni; le domande possono essere anche respinte e non è obbligatorio dunque vengano accettate; non valgono per tutti ma solo per alcuni a partire, per quanto riguarda la mini pensione senza oneri, dalle categorie di persone svantaggiate e in difficoltà.