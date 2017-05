Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 poche decisioni positive non applicate mai

Continua ad essere decisamente vivo il dibattito pensionistico per l’attuazione di quelle novità per le pensioni che si continua a dire siano necessarie per l’avvio di un nuovo ciclo economico positivo, novità per le pensioni importanti e profonde che vengono rimandate ormai da anni a causa di una mancanza di budget, forse però apparente. Stiamo parlando di novità per le pensioni come:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti; novità per le pensioni di revisione dell’attuale sistema delle probabilità di vita.

La mancanza di budget apparente cui abbiamo accennato è motivata dal fatto che, con una forte volontà politica di revisione delle attuali norme pensionistiche, il budget necessario per la loro attuazione si sarebbe potuto trovare già in diverse occasioni così come si potrebbe ancora fare, ma ogni volta che si recuperano nuove risorse economiche vengono destinate ad altri provvedimenti considerati sempre prioritari rispetto alle novità per le pensioni e che ogni volta che si trova una strada per recuperarne di ulteriori puntualmente viene bloccata.

Decisioni positive mai applicate e conseguenze per novità per le pensioni

Tra le ultime notizie di decisioni positive non effettivamente applicate ma che avrebbero potuto avere effetti decisamente positivi sull’introduzione di novità per le pensioni quelle relative al taglio delle ricche pensioni, attuato solo in dieci realtà locali, da Lombardia e Friuli Venezia Giulia a Piemonte, Trentino, Val d'Aosta, Veneto, Marche, Toscana, Lazio e Puglia, mentre le ultime notizie confermano che le altre realtà localinon hanno ancora intenzione di seguire questo percorso virtuoso, il che significa continuare a mantenere una misura che contribuisce a creare squilibri sociali e non permette di risparmiare risorse economiche che potrebbero essere poi reimpiegate in successivi interventi positivi per tutti, a partire dalle stesse importanti novità per le pensioni. In altre numerose altre realtà locali, poi, vengono erogate troppe baby pensioni e pensioni di reversibilità e lì dove era stato applicato il contributo di solidarietà sulle pensioni più elevate, alcune realtà locali lavorano per cancellarlo.

Importanti misure per rilancio concreto di ulteriori novità per le pensioni

Le misure appena riportate avrebbero avuto l’effetto decisamente positivo di permettere di recuperare quel budget necessario per l’attuazione concreta di importanti novità per le pensioni ma, come accennato, il problema è che quando una cosa positiva viene fatta nell’ottica di realizzazione di ulteriori novità per le pensioni viene bloccata e non è la prima volta che accade. Le ultime notizie ricordano, infatti, anche tutte le volte che quelle poche iniziative che sarebbero state poi positive per modifiche pensionistiche sono state bloccate, come, per esempio, le iniziative di revisione della spesa pubblica diverse volte poi respinte dai tribunali. La domanda che a questo punto sorge spontanea è se davvero prima o poi, al di là di annunci, parole e promesse, le tanto discusse importanti novità per le pensioni da sempre richieste dai cittadini, come quota 100 o novità per le pensioni di quota 41 per tutti, diventeranno realtà o si continuerà a temporeggiare e rimandare fino a quando, però, non si sa.