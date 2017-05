Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 la revisione pensioni continua e si amplia

L’ente di gestione delle pensioni ancora in prima fila per la concreta revisione dell’attuale sistema: ancora una volta, infatti, le ultime notizie si concentrano sugli ulteriori atti concreti compiuti per l’avvio di un concreto piano di revisione delle pensioni e del sistema previdenziale in generale.

Gli atti concreti per novità per le pensioni già avviati dall’ente di gestione delle pensioni

Sono diversi gli atti concreti già avviati dell’ente di gestione delle pensioni dal momento della nomina dell’attuale presidente. Questi atti concreti comprendono:

operazione trasparenza; blocco delle erogazioni del Tfr maturato nel periodo di Cassa Integrazione e mobilità di 42 piloti che, dopo una serie di indagini, si è scoperto che percepivano sia indennità di disoccupazione sia stipendi, anche consistenti, da parte di altre compagnie; comunicazioni relative alle pensioni gonfiate dell’Inpdap; avvio ufficiale della cosiddetta busta arancione per le simulazioni sul futuro pensionistico dei lavoratori; avvio di capillari controlli su tutte le gestioni speciali, per ridurre gli abusi nei versamenti pensionistici; circolare per uscita prima a 64 anni per gli impiegati del settore privato.

Revisione contributiva delle pensioni: per chi e come funziona

Ma gli atti concreti sulle novità per le pensioni da parte dell’ente di gestione delle pensioni non finiscono qui: le ultime notizie, infatti, confermano anche l’avvio, inaspettato e insperato, della revisione contributiva delle pensioni. Si tratta di una revisione che prevede un ricalcolo delle pensioni calcolate con il vecchio sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e poi con sistema contributivo a partire dal primo gennaio 2012 per adeguare i ricchi trattamenti pensionistici risultato del vecchio calcolo retributivo a quelli contributivi. Si tratta di una novità per le pensioni pensata soprattutto per ristabilire equilibrio all’interno dello stesso sistema previdenziale ma anche per recuperare soldi che potrebbero essere impiegati per successive novità per le pensioni positive per tutti, come la quota 100. Non si tratta, però, di una misura penalizzante per tutti.

Secondo le ultime notizie, infatti, si tratta di una revisione che penalizzerà soprattutto coloro che hanno percepito elevate pensioni (circa dai 50 mila euro lordi annui in sù) fino al 2012 e che sono andati pensione ad un’età superiore ai 67 anni, come avvocati, dirigenti medici, professori universitari, prevedendo il ricalcolo sulla differenza tra pensioni percepite e contributi effettivamente versati, tra calcolo con sistema retributivo fino alla fine del 2011 e calcolo con sistema contributivo delle pensioni dal 2012. La revisione delle pensioni riguarda, in particolare, tutti i lavoratori dipendenti e autonomi che dal 2012 hanno calcolato la propria pensione finale sia con sistema contributivo che con sistema retributivo, che al 31 dicembre 1995 abbiano maturato 18 anni di contribuzione.

Novità per revisione di privilegi pensionistici per le forze sociali

Dopo gli atti concreti già attuati e le ultime notizie sull'avvio della revisione del calcolo contributivo, le ultime notizie si concentrano sui nuovi progetti dell'ente di gestione delle pensioni di revisione dei privilegi delle forze sociali. Stando, infatti, a quanto riportano le ultime notizie, il piano sarebbe quello di cancellare le ricche pensioni percepite dalle stesse forze sociali. si tratta, in realtà, di un piano per cui è stato già predisposto un documento che però sembra essersi bloccato. Ma l'ente di gestione delle pensioni non si ferma di certo: lo stesso presidente dell'ente, come confermano le ultime notizie, aveva già parlato di questo lavoro già molto tempo fa e dopo aver portato avanti diversi provvedimenti vi è finalmente arrivato e andrà avanti fino alla sua realizzazione come fatto del resto con tutte le altre misure annunciate e poi attuate, come sopra riportato.

Il presidente dell'ente di gestione delle pensione, con particolare riferimento alla questione delle forze sociali, ha annunciato lo scorso mese che sarebbero arrivate novità per le pensioni per i membri delle forze sociali che hanno versato un gran numero di contributi previdenziali aggiuntivi per aumentare l'importo del loro trattamento pensionistico finale, giacchè, come sottolineato dalle ultime e ultimissime notizie, i contributi aggiuntivi devono essere versati sull’eventuale differenza fra quanto erogato dalla stessa organizzazione sindacale e il valore della retribuzione per la contribuzione figurativa, e poi eliminando tutti i privilegi di cui hanno sempre goduto, come il riconoscimento dei contributi figurativi durante il periodo di assenza dall'attività.