Pensioni ultime notizie e prospettive novità della settimana per novità mini pensioni, quota 100, quota 41

Si apre una settimana che sarà ricca di appuntamenti che potrebbero rivelarsi cruciali non solo per l’evoluzione delle discussione e delle trattative di definizione di ulteriori novità per le pensioni ma per la completa evoluzione della situazione politica italiana. Nei prossimi giorni, infatti, secondo le ultime notizie, all’indomani delle votazioni per la nuova segreteria della maggioranza, si potrebbe capire se si andrà effettivamente ad elezioni, come paventato in quest’ultimo periodo, o si andrà al voto alla naturale scadenza dell’attuale legislatura, cioè nel 2018. Particolarmente attese in questa settimana, dunque:

voto per la corsa alla segreteria della maggioranza che potrebbe portare effettivamente a elezioni subito; nuova riunione giovedì tra forze sociali ed esecutivo per l’avvio del momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni; voto mercoledì sulle Liberalizzazioni.

Corsa alla segreteria della maggioranza, prospettive di elezioni subito e impatto su novità per le pensioni

L’esito delle votazioni del segretario della maggioranza potrebbe essere cruciale per l’evoluzione dello scenario politico italiano: secondo le ultime notizie, se le votazioni del nuovo segretario della maggioranza dovessero essere vinte dall’ex premier contro gli sfidanti, responsabile del Dicastero della Giustizia e governatore della regione Puglia, si farebbe sempre più concreta l’ipotesi di elezioni subito, dando una conseguente accelerata alla costituzione di nuove alleanze per poter ottenere una maggioranza in caso di voto anticipato e considerando che manca ancora un sistema di voto certo e omogeneo per Montecitorio e Palazzo Madama, cosa che potrebbe prefigurare un rischio di ingovernabilità nel caso di elezioni subito, motivo per il quale si corre verso ipotesi di nuove alleanze, come la grande alleanza trasversale, rinnovata, tra centrodestra e centrosinistra.

Al momento, però, le ultime notizie in merito non confermano né smentiscono. In ogni caso, ormai sappiamo abbastanza bene quanto la prospettiva di elezioni subito possa essere positiva per il rilancio di importanti novità per le pensioni, come novità per le pensioni di quota 100 e novità per le pensioni di quota 41 per tutti, che rientrerebbero già, come riportano le ultime notizie, nei programmi di tutti gli schieramenti politici.

Nuove riunioni tra esecutivo e forze sociali per avvio momento successivo per novità per le pensioni ulteriori

Giovedì intanto le ultime notizie confermano l’appuntamento con la nuova riunione tra esecutivo e forze sociali per l’avvio del momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni, dopo l’approvazione delle ultime novità per le pensioni di mini pensione con e senza oneri e quota 41 ad essa collegata, ancora troppo limitate, per pochi e sperimentali che, tra l’altro, molti ritengono si riveleranno inefficaci e solo un inutile spreco di denaro. Stando alle ultime e ultimissime notizie, le ulteriori novità per le pensioni che dovrebbero essere discusse e che potrebbero rientrare nelle prossime stesure dello stesso documento di programmazione economica potrebbero essere

novità per le pensioni di revisione delle probabilità di vita; novità per le pensioni con definizione della pensione di garanzia per i giovani; novità per le pensioni di revisione di diverse tipologie di pensioni stesse e in base alla tipologie di attività che si svolge.

Al momento, dunque, non dovrebbe aver spazio la novità per le pensioni di quota 100, nonostante gli stessi tecnici ne abbiano tempo fa una nuova analisi di fattibilità. Il problema della novità per le pensioni di quota 100 è che per dare nuova spinta all’occupazione giovanile l’esecutivo sembrerebbe molto più orientato ad una nuova riduzione del costo dell’occupazione, come confermano le ultime notizie, motivo per il quale sembra si stia nuovamente preferendo questa strategia piuttosto che profonde novità per le pensioni di revisione degli attuali requisiti per rilanciare l’occupazione giovanile. Ed è plausibile pensare che quota 100 e quota 41 per tutti saranno poi rilanciate al momento delle elezioni, come fossero un grande asso nella manica, anche se a livello di costi il taglio delle imposte sull’occupazione costerebbe più di quota 100 e quota 41 per tutti. Le necessità economiche sarebbero, infatti, rispettivamente di:

15 miliardi di euro per il taglio delle imposte sull’occupazione; 7 miliardi di euro circa per la quota 100; 5 miliardi di euro circa per la quota 41 per tutti senza oneri.

Voto sul Dl Liberalizzazioni e conseguenze per novità per le pensioni

Prima dell’appuntamento di giovedì con la nuova riunione tra esecutivo e forze sociali, le ultime notizie confermano per mercoledì il voto sul Dl Liberalizzazioni, che potrebbe portare l’unica concreta novità per le pensioni. Almeno al momento. Tra le altre misure previste, infatti, il Dl Liberalizzazioni contiene una norma relativa ai fondi pensione, prevedendo la possibilità di andare in pensione prima a tutti coloro che sono iscritti alle singole casse di categoria, come medici, giornalisti, avvocati, commercialisti, avvocati, nel caso di disoccupazione da lungo tempo. La pensione finale si potrebbe, in tal caso, anticipare, riscattando la propria posizione individuale maturata fino al momento della richiesta finale di uscita.